チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber鈴木優香が、3ヵ月連続発売の第2弾となる最新デジタル写真集をリリース！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では5月7日(木)より、鈴木優香さんのデジタル限定写真集『In Bloom』をリリースいたします。

『In Bloom』表紙

人気YouTuber・鈴木優香の3ヵ月連続リリースの第2弾！ タイトルの通り、花柄のビキニと三つ編みで可憐にかわいく魅せていたり、上品な大人の色香を漂わせる黒レース水着などその存在感は抜群で、飾りすぎない美しさが際立ちます。清楚と色気が共存する彼女にしか出せない雰囲気は、まさに鈴木優香だからこそ。自然体でありながら、しっかりとした表現力で多彩な表情を見せてくれています。第1弾と合わせても、本作単体でも十分満足いただける内容になっています！

●鈴木優香さんコメント

前作に続き、今回のデジタル写真集も素敵な作品に仕上がりました。今の自分らしさがたくさん詰まっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！ ちなみに、私のお気に入りカットは三つ編みをしている紫の水着の写真です。みなさんのお気に入りも、ぜひ教えてください！

●公開カット

『In Bloom』より『In Bloom』より『In Bloom』より

＜すずき・ゆうか＞

'00年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。'21年にAKB48を卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破。

公式HP（https://www.libera-japan.com/artist/suzukiyuka.php）

公式X（@SUZUKIYUUKARIN_）

公式Instagram（@yuuka_chan815）

【書誌情報】

【デジタル限定】鈴木優香 写真集『In Bloom』

撮影：Takeo Dec.

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。