宅配クリーニング「リナビス」、兵庫県西脇市ふるさと納税で、4年連続寄附額1位を達成！

株式会社リナビス

宅配クリーニングサービス「リナビス」は、兵庫県西脇市のふるさと納税返礼品として出品しているサービスにおいて、事業者の中で「4年連続寄付額1位」を達成いたしました。日頃よりご利用いただいている皆さま、そして西脇市を応援してくださっている寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

リナビスのサービスを通じて寄せられた寄付は、西脇市のさまざまな取り組みに活用されており、日常のクリーニング利用が地域貢献につながる仕組みとして、多くの方にご支持いただいております。

■兵庫県西脇市ふるさと納税で、「4年連続寄付額1位」を達成

リナビスは、西脇市のふるさと納税返礼品に参画する事業者の中で、寄付額実績において4年連続1位を獲得いたしました。

さらに、2025年4月～6月の期間では、西脇市のふるさと納税寄付額の53.2％をリナビスが占める結果となりました。

継続して多くの方に選ばれている背景には「手軽に利用できる利便性」と「安心して任せられる品質」、そして「利用するだけで地域貢献につながる点」があります。

日常のクリーニングという身近なサービスが、地域の取り組みを支える仕組みとして広く受け入れられ、利用者の皆さまの継続的なご支持につながっていると考えております。

■多くの方に選ばれている理由

自宅で完結する宅配クリーニング

リナビスは、お品物を自宅から送るだけでクリーニングが完了する宅配型サービスです。店舗へ足を運ぶ必要がなく、忙しい方でも手軽に利用できる点が支持されています。

無料保管サービスでクローゼット問題を解決

リナビスの宅配クリーニングは、衣類をクリーニング後、最大12カ月間無料でお預かりする「無料保管サービス」が付いています。収納スペースの悩みを解消できるだけでなく、衣替えの手間も軽減できる点が、多くの方に支持されています。

熟練職人による高品質な仕上げ

創業以来培ってきた技術をもとに、1点1点丁寧に仕上げる品質へのこだわりも特長です。大切なお品物を安心して預けられる点が、リピート利用につながっています。

■寄付金の使い道について

リナビスを通じて西脇市に寄せられた寄付金は、市のさまざまな施策に活用されています。

具体的には、以下のような分野に役立てられています。

いのちいきいき事業

・こどもみらい応援事業

・健幸運動教室事業

・市民交流施設管理運営事業

かんきょうすくすく事業

・自然にやさしい農業事業、担い手育成対策事業

・鳥獣被害防止総合対策事業

・公共交通対策事業、鉄道利用促進事業

まちぐんぐん事業

・産業観光推進事業、播州織西脇チェック開発事業

・日本のへそ西脇夏祭り事業、地区からのまちづくり事業

・起業/第二創業支援事業、ものづくりステップアップ支援事業

ふるさと西脇「日本のへそ」寄附金について(https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoukatsuryokusaiseibu/syoukourouseika/donation/furusato.html)

令和6年度寄附活用事業・令和7年度寄附活用予定事業について(https://www.city.nishiwaki.lg.jp/material/files/group/3/03_jissekikatuyou.pdf)

これらの取り組みを通じて、西脇市の暮らしやすさの向上や地域の活性化が進められています。リナビスのサービスを利用することが、こうした地域づくりの一助となっている点も、多くの方に支持されている理由の一つです。

■寄付者・利用者の声

実際にご利用いただいた方からは、以下のようなお声をいただいております。

初めて「ふるさと納税」を利用しました。オプション満載のクリーニングに加え、預かってくれるだけでも助かるのに、とても低価格になり、大助かり。来年も利用したいと思います。ありがとうございました♪

夏の間冬物を預かって頂けるのは都会の狭小住宅に住む我が家にとってはとてもありがたいサービスです。ふるさと納税の返礼品のお勧めを聞かれたら、1番にリナビスさんを挙げています。おせっかいサービスも保管サービスもいいですが、何よりクリーニングの仕上がりが素晴らしいと思います。

衣類をふるさと納税で、毛布は通常支払いで数年利用しています。今回戻ってきた物に同梱のチラシを見て（袋井市でもふるさと納税できる）、改めて検索してみたら、毛布類も豊岡市のふるさと納税で利用できるようになっているのに気付けました！来年は、毛布のほうもふるさと納税で利用したいと思います。いつも安心してお願いできるので、本当に助かります。よいサービスをありがとうございます。

ふるさと納税を活用して、宅配クリーニングを利用できる利便性と、社会貢献を両立できる点が、多くの共感を集めています。

■地域とともに歩むリナビスの想い

リナビスは、地域に根ざした企業として、事業を通じて地元に貢献することを大切にしてきました。ふるさと納税という仕組みを通じて、全国の方と地域をつなぐ役割を担えることに、大きな意義を感じております。

今回の4年連続1位という結果は、単なる実績ではなく「地域を応援したい」という寄付者の皆様の想いと「サービスを通じて役に立ちたい」という私たちの想いが重なった結果であると受け止めています。

今後もリナビスは、選ばれ続けるサービスであり続けるために、品質と利便性のさらなる向上に取り組み、地域とともに成長し価値を生み出し続ける企業として、その役割を果たしてまいります。

■ふるさと納税のお申し込みについて

リナビスでは現在、以下のコースを返礼品としてご用意しております。

用途に合わせてお選びいただけるラインナップで、日常のクリーニングを手軽にご利用いただけます。

衣類3/5/10/15/20点コース布団コース毛布コースビジネススーツコースロイヤルスイートコースバッグコース皮革衣類コース靴コース財布/小物コース毛皮コース絨毯コース

ふるさと納税を活用することで、上記コースを「実質負担2,000円」でご利用いただけます。

ぜひご活用ください。

詳細はこちらから :https://rinavis.com/f/furusato_nouzei

■株式会社リナビス 会社概要

リナビスは、「お客様の笑顔のために」をモットーに、創業から65年以上の歴史を持つ、地域に根差した老舗クリーニング店をルーツとする宅配クリーニングサービスです。

熟練の職人が一着一着丁寧に手仕上げを行い、お客様の衣類を最高の状態でお届けすることをお約束します。最長12ヶ月の無料保管サービスや、抗菌・シワ防止などの加工も標準で提供しており、お客様の様々なニーズにお応えします。

【会社概要】

社名 株式会社リナビス

店舗名 宅配クリーニングのリナビス

本社所在地 677-0052 兵庫県西脇市和田町69

代表取締役 河野 晃久

事業内容 クリーニング事業

設立 1968年7月6日

HP https://rinavis.com