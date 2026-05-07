【蔦屋書店】映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とアーティスト TM Paintのコラボレーショングッズを5/15(金)より国内独占販売

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53983-1740010417.html

大人の知的好奇心に応え、豊かな体験と感動を提供するライフスタイル提案型の書店 蔦屋書店は、2026年5月15日（金）より、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とアーティスト TM paintによるコラボレーショングッズを国内で独占販売します。代官山 蔦屋書店を皮切りに、六本木、六本松、武雄市図書館、京都岡崎の蔦屋書店5店舗で順次販売します。蔦屋書店オンラインストア(https://store.tsite.jp/feature/1225.html?_ga=2.163544508.1031832672.1777203590-1337878020.1719984845)でも、5月15日（金）から7月2日（木）までご購入いただけます。映画の記憶とアートが交差する、ファン必見の唯一無二のコレクションをぜひお楽しみください。

時代を超えて愛されるSF映画の金字塔「バック・トゥ・ザ・フューチャー」と、独自のタッチでポップカルチャーを再解釈するアーティスト TM paintがコラボレーションしました。マーティやドク、ビフといった印象的なキャラクターをはじめ、デロリアンや劇中の象徴的なシーンを、TM paintならではのグラフィックで表現。クラシックな世界観に、現代アートのエッセンスを融合させています。

商品紹介

※価格は税込。

※ビニールコレクタブルフィギュア、キャンバスアート、ラグの3アイテムは、蔦屋書店オンラインストア限定商品です。

■ビニールコレクタブルフィギュア（Marty & Doc）

TM paintのアートスタイルで立体化されたマーティ＆ドクのフィギュア。デフォルメと存在感を両立した、コレクションの主役となるアイテムです。33,000円。※蔦屋書店オンラインストア限定

■Tシャツ

印象的なキービジュアルやキャラクターアートをフロントに大胆にプリントしたTシャツ。デイリーユースしやすいシルエットで、作品の世界観を気軽に楽しめる1枚です。M～XXLの4サイズ。

Marty & Doc/Biff 80’s/Linda 6,050円、

Key Visual（ブラック）6,600円、

Key Visual（バックプリント）7,700円。

■ステッカー（各種）

キービジュアルやデロリアン、キャラクターアートを落とし込んだステッカー。スマートフォンやPC、スーツケースなど、様々なアイテムに貼ってお楽しみいただけます。1,100円。

■キーホルダー（各種）

グラフィックをそのまま持ち歩けるキーホルダー。コレクション性はもちろん、日常使いのアクセントとしても最適です。1,650円。

■キャンバスアート（各種）

「Biff and His Gang」「The Starlighters」「Biff 80’s」「Marty & Doc」など、劇中の印象的なモチーフをアートピースとして仕上げたキャンバス作品。インテリアとしても映えるコレクションアイテムです。13,200円。※蔦屋書店オンラインストア限定

■ポスター（B2）

アートワークの魅力を大判で楽しめるB2ポスター。空間を一気に「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の世界観に引き込みます。4,400円。

■ラグ（Delorean）

デロリアンをモチーフにした、名古屋発のラグブランド「GRACHIMO」制作のラグ。空間にアクセントを加えつつ、遊び心のあるインテリアとして楽しめます。66,000円。※蔦屋書店オンラインストア限定

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とは

アカデミー賞受賞監督 ロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグにより生み出されたSFアドベンチャー映画。史上最も成功した三部作のひとつとして、現在も世界中で愛され続けています。

マイケル・J・フォックス演じる高校生 マーティ・マクフライは、科学者 ドク・ブラウン（クリストファー・ロイド）が発明したタイムマシン“デロリアン”に乗り、1985年から1955年へタイムスリップします。そこで若き日の両親と出会い、歴史を変えてしまったことで、自身の存在が消えてしまう危機に直面します。

限られた時間の中で、マーティとドクは元の未来へ戻るための計画を立てていきます。世代を超えて愛され続ける普遍的な魅力と、スリリングなタイムトラベルの物語が融合した、映画史に刻まれる不朽の名作です。

アーティストプロフィール

TM paint

日本のアーティスト、イラストレーター。国内外のアーティストの音源のカバーアート、ライブポスター、Tシャツなどを手がけ、ROCKフェス、アパレルブランドへのグラフィック提供などをするほか、ときにオリジナルアートも製作する。2017年より、キャンバスアートをメインに取り扱うマーケット型のエキシビション「THE-B-MART(https://www.the-b-mart.com/)」を始動。

ホームページ(http://www.tm-paint.com)

Instagram(https://www.instagram.com/tmpaint)

販売店舗

■代官山 蔦屋書店

5月15日（金）～5月31日（日）

https://store.tsite.jp/daikanyama/

■六本木 蔦屋書店

6月13日（土）～7月2日（木）

https://store.tsite.jp/roppongi/

■六本松 蔦屋書店

8月1日（土）～8月23日（日）

https://store.tsite.jp/ropponmatsu/

■蔦屋書店 武雄市図書館

9月1日（火）～9月30日（水）

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7713

■京都岡崎 蔦屋書店

10月31日（土）～11月15日（日）

https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/

蔦屋書店オンラインストア

5月15日（金）～7月2日（木）

https://store.tsite.jp/feature/1225.html