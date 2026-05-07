舞台『ONE MORE TAKE!』上演決定　実際のショートドラマ制作現場をもとにした、不器用な大人たちのリスタートコメディ

ロングランプランニング株式会社

『ONE MORE TAKE!』が2026年5月27日 (水) ～ 2026年5月31日 (日)にあうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :http://confetti-web.com/@/ONEMORETAKE

『ONE MORE TAKE!』は、ちょっと不器用な大人たちが人生をもう一度立て直そうとする、リスタートコメディです。

本作は、実際のショートドラマ制作現場での経験をもとにした舞台作品です。スピード感とプレッシャーにあふれた過酷な制作の現場で培ったリアルな感覚をベースに、今回は“笑って楽しめるコメディ”として作品化しました。

主人公・玲子は、恋も仕事も空回り中。最悪な別れと最悪な再会をきっかけに、クセの強すぎる人間たちと再び関わることになります。売れない監督の弟、空気を読まない元彼、そして個性爆発の撮影チームが巻き起こすトラブルは、まるで人生のNG集！？

やり直しなんてできないはずの毎日を、笑って“ONE MORE TAKE”できるのか--。

不器用な大人たちが繰り広げる、ハートフルなリスタートコメディです。

本作の見どころのひとつは、映像投影を活かした演出です。映像制作の物語ならではの世界観を、舞台と映像が交差するダイナミックな表現で描き出し、『ONE MORE TAKE!』ならではの臨場感と没入感を生み出します。

公式サイトはこちら :https://one-more-take.studio.site/

公演概要

『ONE MORE TAKE!』

公演期間：2026年5月27日（水）～ 2026年5月31日（日）

会場：あうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2）

■出演者

北村優衣／原貴和／宮脇優／沖侑果／株元英彰 ほか

■スタッフ

脚本：田中雅樹

演出：川島佑治郎

企画 / プロデューサー : 岡田洋平

キャスティング / プロデューサー : 深緑アオ

主催 : okidoki

■公演スケジュール

5月27日（水）18:30 A

5月28日（木）18:30 B

5月29日（金）13:00 B

5月29日（金）18:30 A

5月30日（土）13:00 A

5月30日（土）18:30 B

5月31日（日）11:30 B

5月31日（日）15:30 A

※開場は開演の30分前

※上演時間は約2時間

※休憩なし

■チケット料金（全席指定・税込）

SS席 : 7,500円

S席 : 7,000円

A席 : 6,000円

チケットサイト「カンフェティ」

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