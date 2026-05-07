「人事院の人材確保のための魅力発信事業等に関する委託業務」にワンキャリアが事業者として採択

株式会社ワンキャリア

就活支援/採用支援サービスを展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、「人事院の人材確保のための魅力発信事業等に関する委託業務」の事業者として採択されました。

本事業の背景と目的

民間企業等との人材獲得競争がかつてないほど激化している現在、国家公務員の人材確保は喫緊の課題となっています。この状況を打破するため、人事院は「令和7年公務員人事管理に関する報告」において、公務のブランディング推進を強く打ち出しました。「府省横断ブランディングチーム」を中心に議論を重ね、令和8年3月に、ブランドメッセージ「国のミライをつくる、唯一無二の挑戦がある」が策定されました[※1]。今後はこのブランド戦略に基づき、各府省においても独自のブランディング戦略の策定と発信が求められることとなります。

今回の委託事業は、各府省が今後取り組むべきブランディングのモデルケースを、人事院が先んじて構築するものです。人事院自身のブランディング戦略（特に採用広報戦略）を確立し、その成果や知見を各府省へ横展開することで、公務全体の職場としての魅力向上・発信を強力に牽引することを目指しています。

※1 公務のブランディング ブランドメッセージ（人事院。令和8年3月30日発表）：

https://www.jinji.go.jp/seisaku/koumubranding/koumubranding_00001.html

本事業におけるワンキャリアの取組

当社は、人事院を取り巻く環境分析から採用広報施策の実践に至るまでを一貫して担い、組織の魅力を最大限に可視化することで、確かな採用成果へと繋げる取組を推進してまいります。

具体的には、分析により導き出した強みに基づくブランドメッセージの発信に加え、採用ターゲットとなる層の行動特性や価値観を可視化した上で、重点的にアプローチすべき層を明確化し、最適なタッチポイントの設計を戦略的に推進してまいります。

また、潜在的な先入観やイメージを解きほぐし、的確な情報と印象を提示するイベントや広報施策を組み合わせ、多角的な視点から公務職場の実態を正しく伝達してまいります。これらの戦略を基盤に、採用ホームページの構築やInstagram・YouTube等を活用したSNS展開、訴求力の高い採用ピッチ資料および動画の制作、さらには直接的な対話を生む採用イベントの企画運営に至るまで、オンライン・オフラインの垣根を越えた施策を一気通貫で実施し、人事院のブランディングを強力に支援してまいります。

コメント

人事院 事務総局 人事課 人事戦略室長 谷内 絵理 様

「国のミライをつくる、唯一無二の挑戦がある」― それが国家公務員の仕事です。

国内外の様々な難題に立ち向かい、国民の利益を守り、日本の将来展望を確かなものとするためにも、多面的で長期的視点に立った政策対応を担う人材が必要です。人事院は、公務が「選ばれる」職業となるよう、各省庁と連携して公務全体のブランディングを推進しています。

人事院自身も率先して採用ブランディングを行おうと考え、このたび、株式会社ワンキャリア様に御協力いただくこととなりました。各省庁の参考となるよう、組織内外の多様な角度から人事院の良さや課題を深掘りし、戦略的なアプローチを展開していきたいと考えています。

株式会社ワンキャリア 行政企画チーム マネージャー 吉永 里美

人事院様の採用戦略の策定から一貫して携われることを大変光栄に思います。採用競争が激化する中、今求められているのは単なる情報発信ではなく、ターゲットの価値観に深く突き刺さる『採用ブランドの確立』です。弊社の求職者データと知見を総動員し、人事院様の魅力を再定義することで、公務全体のブランディングの先駆的なモデルを構築し、志ある人材の確保に全力で貢献してまいります。

＜参考＞ これまでの人事院との取組について

当社は、2025年に「国家公務員採用試験志望者層に対するWEBを用いたセミナーの実施業務」の事業者に採択され、複数の省庁のオンラインセミナーの開催を通じて公務の魅力を訴求してまいりました[※2]。



※2 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000035321.html

企業概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/