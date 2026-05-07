昨夏、一部店舗で完売となった夏のビジネスウエアの新定番　夏に嬉しい「8つの多機能」を備えた『半袖ジャケット』が登場

近年の夏の長期化や記録的な猛暑の影響により、夏のビジネスウエアにおいて涼しく、快適な要素は必須となっています。昨年発売した『半袖ジャケット』は、見た目の清涼感に加えて、冷房対策やカーディガンよりきちんと見えるといった実用性の高さから、一部店舗で完売するなど大きな反響を呼びました。今年の4月も既に各地で夏日を記録するなど「季節の先行化」が進んでいます。こうした背景に伴い、今年は『半袖ジャケット』を前年よりも早く展開。「暑くてもジャケットを脱げない」というビジネスパーソンの声に寄り添い、今季は素材や機能をさらにアップデートしました。