中国新聞デジタル「今が読み得！キャンペーン」実施中

株式会社中国新聞社

株式会社中国新聞社（代表取締役社長：岡畠鉄也、以下「中国新聞社」）は、運営するニュースサイト「中国新聞デジタル」（https://www.chugoku-np.co.jp/）で、6月30日まで「今が読み得！キャンペーン」を実施中です。

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＜お問い合わせ＞

中国新聞デジタルキャンペーン事務局（中国新聞社販売局デジタル推進室内）

digital-campaign@chugoku-np.co.jp

株式会社中国新聞社

・代表者：代表取締役社長 岡畠鉄也

・所在地：〒730-8677 広島県広島市中区土橋町７番１号

・創刊：1892年5月5日

・事業内容：日刊紙の発行、中国新聞デジタルの運営、広告業務、スポーツ・文化事業の企画や開催 など

・中国新聞デジタル：https://www.chugoku-np.co.jp/