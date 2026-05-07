中国新聞デジタル「今が読み得！キャンペーン」実施中
株式会社中国新聞社
キャンペーンページはこちら :
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/814233?utm_source=PRTIMES&utm_medium=display
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株式会社中国新聞社
・代表者：代表取締役社長 岡畠鉄也
株式会社中国新聞社（代表取締役社長：岡畠鉄也、以下「中国新聞社」）は、運営するニュースサイト「中国新聞デジタル」（https://www.chugoku-np.co.jp/）で、6月30日まで「今が読み得！キャンペーン」を実施中です。
キャンペーンページから申し込み画面に進み、クーポンコードを入力してお申し込みいただくと
・記事読み放題＋ビューワープラン：月額1,980円（税込）
・記事読み放題プラン：月額1,480円（税込）
上記2つのプランが、お申し込み日から1カ月間無料でご利用いただけます。
キャンペーンページはこちら :
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/814233?utm_source=PRTIMES&utm_medium=display
※お申し込み前に注意事項などをキャンペーンページでご確認ください。
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中国新聞デジタルキャンペーン事務局（中国新聞社販売局デジタル推進室内）
digital-campaign@chugoku-np.co.jp
株式会社中国新聞社
・代表者：代表取締役社長 岡畠鉄也
・所在地：〒730-8677 広島県広島市中区土橋町７番１号
・創刊：1892年5月5日
・事業内容：日刊紙の発行、中国新聞デジタルの運営、広告業務、スポーツ・文化事業の企画や開催 など
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