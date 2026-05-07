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1本の木に1果。気品高い香りと甘み国産「マスクメロン」デザート登場〜2026年5月20日(水)よりデニーズ全店で販売開始〜
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年5月20日（水）より、「マスクメロンデザート」6品をデニーズ全店で販売開始します。
初夏の訪れを感じる「マスクメロン」シリーズは、2022年の発売開始以来、毎年多くのお客様にご好評いただいている定番デザートです。使用するマスクメロンは「1本の木に1つの実だけを残して大切に育てる」というこだわりの栽培方法で育てられ、気品高い香りと甘みが特徴。マスクメロンといえば、 “希少価値の高い”あるいは“高級”とのイメージがあるフルーツですが、デニーズでは、食後のデザートとしてお気軽にお楽しみいただけるサイズ感の「グラスデザート」を拡充し、お手頃な価格で4品ラインナップします。マスクメロンを十分に堪能したい方には、ご褒美サイズの「サンデー」もご用意しています。ランチやカフェタイム、食後など様々な利用シーンに合わせてお好みの一品をお選びいただけます。
今年も“食べごろ”にこだわり提供させていただくため、1 日の販売数を限定し 7月上旬までデニーズ全店で販売を予定しています。希少性の高い国産マスクメロンを使ったデザートを、お近くのデニーズでご堪能ください。
■マスクメロンの美味しさの秘密
国内でも有数のマスクメロンの産地、静岡県と熊本県。温暖な気候と豊かな自然、そして清流に恵まれたこの地で、マスクメロンの栽培技術は長年受け継がれてきました。
「一木一果」、1本の木にひとつの実だけを残して栄養をまるごと行き渡らせたマスクメロンは、土づくり、温度や湿度、日照条件など、メロンの状態に合わせた職人技ともいわれる技術で綿密に調整されたガラス温室で大切に育てられ、気高い香りと甘み、とろけるような食感の果実となります。
メロンは産地で収穫してからの追熟が必要な果実。温度や湿度、果実の状態をしっかりと管理し、いちばん食べごろを見極めてお店へ納品すること、本当に美味しい状態のマスクメロンを丁寧に調理し、美しいデザートとしてお客様のテーブルへお届けすることにこだわっています。
麝香（じゃこう）のように高貴な香りからその名前がつけられたマスクメロン。種まきからおよそ100日間、丹精込めて作られた美味しい果実。あふれる果汁の濃厚な余韻を存分にお楽しみください。
※静岡県産マスクメロン畑と生産者様
■メニュー概要
マスクメロンのザ・サンデー 1,980円（税込2,178円）
高級メロンの代名詞・マスクメロンを贅沢に味わうザ・サンデー。みずみずしい果実の高貴な香りと上品な甘み、なめらかな食感は格別です！ そのほかにも、ひんやりとしたメロンソルベ、ふるふる食感のメロンゼリー、風味豊かなメロンソースと、メロンを味わう素材をふんだんに。まろやかなマスカルポーネクリームや心地よい酸味のクレームシトロンをプラスして、より重層的な味わいに仕立てました。はじめの一口から食後の余韻に至るまで、芳醇なメロンの魅力を心ゆくまでお楽しみください。
マスクメロンのパルフェ 790円（税込869円）
マスクメロンが華やかに香る、エレガントなスイーツ。フレッシュなマスクメロンのほかにも、メロンゼリー、メロンソルベ、メロンソースなど、メロンのさまざまな魅力に出会えます。味わいをさらに引き立てるのは、まろやかなマスカルポーネクリームや爽やかな酸味のクレームシトロン。ほどよいボリュームで、ティータイムや食後のデザートはもちろん、ザ・サンデーは食べきれないという方にもおすすめです。
マスクメロンのグラスショートケーキ 690円（税込759円）
ふんわりとしたスポンジにまろやかなホイップを合わせた、グラスで味わうショートケーキ。みずみずしいマスクメロンやメロンソースを合わせて、風味豊かに仕立てました。デニーズでは、1本の木に1つの果実だけを残して大切に育てられた国産マスクメロンを使用。ジューシーでとろけるような果肉は、口どけのよいスポンジやホイップクリームと相性抜群です。やさしい味わいが重なり合う、繊細なハーモニーをお楽しみください。
マスクメロンのちょこっとパルフェ 530円（税込583円）
高級フルーツの代表格・マスクメロンを、ちょこっとお手頃に。みずみずしいマスクメロンをトッピングした、上品な味わいのパルフェです。フレッシュな果実のほかにも、メロンゼリーやメロンソースとメロンづくし！ まろやかなコクとキレのある後味のマスカルポーネクリームが味わいを引き立てます。気軽に楽しめるサイズなので、少しだけ甘いものを食べたいときやお子さまのデザートにもぴったりです。
マスクメロンのゼリーナタデココ 530円（税込583円）
涼しげな色合いと爽やかな味わいが、夏のはじまりにぴったりなデザート！のどごしのよいメロンゼリーや風味豊かなメロンソースを重ねて、フレッシュなマスクメロンをトップに飾りました。クレームシトロンのほどよい酸味が、メロンのやさしい味わいと絶妙にマッチ。ナタデココの食感もアクセントになって、さっぱりと軽やかにお楽しみいただけます。
マスクメロンのフレッシュ 620円（税込682円）
マスクメロンの高貴な香りが口いっぱいに広がる、リッチなドリンク。デニーズでは、1本の木に1つの果実だけを残して大切に育てられた国産マスクメロンを使用しています。食べ頃のマスクメロンをオーダーごとにお店でフレッシュな味わいをいかしてお作りします。濃厚な甘みと爽やかな余韻に満たされる、至福のひとときをご堪能ください。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※メロンソース・メロンソルベ・メロンゼリーに使われている品種はマスクメロンではありません。
※販売予定数は68,095食です。記載の食数は販売店舗のマスクメロン納品数をマスクメロンのザ・サンデーで使用する量で換算した合計食数です。仕入れ状況により 1 日の販売数に限りがあります。予定数量に達し次第、販売終了となります。ご了承ください。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※一部販売していない時間帯があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/melon/
初夏の訪れを感じる「マスクメロン」シリーズは、2022年の発売開始以来、毎年多くのお客様にご好評いただいている定番デザートです。使用するマスクメロンは「1本の木に1つの実だけを残して大切に育てる」というこだわりの栽培方法で育てられ、気品高い香りと甘みが特徴。マスクメロンといえば、 “希少価値の高い”あるいは“高級”とのイメージがあるフルーツですが、デニーズでは、食後のデザートとしてお気軽にお楽しみいただけるサイズ感の「グラスデザート」を拡充し、お手頃な価格で4品ラインナップします。マスクメロンを十分に堪能したい方には、ご褒美サイズの「サンデー」もご用意しています。ランチやカフェタイム、食後など様々な利用シーンに合わせてお好みの一品をお選びいただけます。
■マスクメロンの美味しさの秘密
国内でも有数のマスクメロンの産地、静岡県と熊本県。温暖な気候と豊かな自然、そして清流に恵まれたこの地で、マスクメロンの栽培技術は長年受け継がれてきました。
「一木一果」、1本の木にひとつの実だけを残して栄養をまるごと行き渡らせたマスクメロンは、土づくり、温度や湿度、日照条件など、メロンの状態に合わせた職人技ともいわれる技術で綿密に調整されたガラス温室で大切に育てられ、気高い香りと甘み、とろけるような食感の果実となります。
メロンは産地で収穫してからの追熟が必要な果実。温度や湿度、果実の状態をしっかりと管理し、いちばん食べごろを見極めてお店へ納品すること、本当に美味しい状態のマスクメロンを丁寧に調理し、美しいデザートとしてお客様のテーブルへお届けすることにこだわっています。
麝香（じゃこう）のように高貴な香りからその名前がつけられたマスクメロン。種まきからおよそ100日間、丹精込めて作られた美味しい果実。あふれる果汁の濃厚な余韻を存分にお楽しみください。
※静岡県産マスクメロン畑と生産者様
■メニュー概要
マスクメロンのザ・サンデー 1,980円（税込2,178円）
高級メロンの代名詞・マスクメロンを贅沢に味わうザ・サンデー。みずみずしい果実の高貴な香りと上品な甘み、なめらかな食感は格別です！ そのほかにも、ひんやりとしたメロンソルベ、ふるふる食感のメロンゼリー、風味豊かなメロンソースと、メロンを味わう素材をふんだんに。まろやかなマスカルポーネクリームや心地よい酸味のクレームシトロンをプラスして、より重層的な味わいに仕立てました。はじめの一口から食後の余韻に至るまで、芳醇なメロンの魅力を心ゆくまでお楽しみください。
マスクメロンのパルフェ 790円（税込869円）
マスクメロンが華やかに香る、エレガントなスイーツ。フレッシュなマスクメロンのほかにも、メロンゼリー、メロンソルベ、メロンソースなど、メロンのさまざまな魅力に出会えます。味わいをさらに引き立てるのは、まろやかなマスカルポーネクリームや爽やかな酸味のクレームシトロン。ほどよいボリュームで、ティータイムや食後のデザートはもちろん、ザ・サンデーは食べきれないという方にもおすすめです。
マスクメロンのグラスショートケーキ 690円（税込759円）
ふんわりとしたスポンジにまろやかなホイップを合わせた、グラスで味わうショートケーキ。みずみずしいマスクメロンやメロンソースを合わせて、風味豊かに仕立てました。デニーズでは、1本の木に1つの果実だけを残して大切に育てられた国産マスクメロンを使用。ジューシーでとろけるような果肉は、口どけのよいスポンジやホイップクリームと相性抜群です。やさしい味わいが重なり合う、繊細なハーモニーをお楽しみください。
マスクメロンのちょこっとパルフェ 530円（税込583円）
高級フルーツの代表格・マスクメロンを、ちょこっとお手頃に。みずみずしいマスクメロンをトッピングした、上品な味わいのパルフェです。フレッシュな果実のほかにも、メロンゼリーやメロンソースとメロンづくし！ まろやかなコクとキレのある後味のマスカルポーネクリームが味わいを引き立てます。気軽に楽しめるサイズなので、少しだけ甘いものを食べたいときやお子さまのデザートにもぴったりです。
マスクメロンのゼリーナタデココ 530円（税込583円）
涼しげな色合いと爽やかな味わいが、夏のはじまりにぴったりなデザート！のどごしのよいメロンゼリーや風味豊かなメロンソースを重ねて、フレッシュなマスクメロンをトップに飾りました。クレームシトロンのほどよい酸味が、メロンのやさしい味わいと絶妙にマッチ。ナタデココの食感もアクセントになって、さっぱりと軽やかにお楽しみいただけます。
マスクメロンのフレッシュ 620円（税込682円）
マスクメロンの高貴な香りが口いっぱいに広がる、リッチなドリンク。デニーズでは、1本の木に1つの果実だけを残して大切に育てられた国産マスクメロンを使用しています。食べ頃のマスクメロンをオーダーごとにお店でフレッシュな味わいをいかしてお作りします。濃厚な甘みと爽やかな余韻に満たされる、至福のひとときをご堪能ください。
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※メロンソース・メロンソルベ・メロンゼリーに使われている品種はマスクメロンではありません。
※販売予定数は68,095食です。記載の食数は販売店舗のマスクメロン納品数をマスクメロンのザ・サンデーで使用する量で換算した合計食数です。仕入れ状況により 1 日の販売数に限りがあります。予定数量に達し次第、販売終了となります。ご了承ください。
※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※一部販売していない時間帯があります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/melon/