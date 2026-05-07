高級時計市場は2030年までに800億ドルを超える見通しで、プレミアム需要とコレクタビリティの高まりが世界的な拡大を牽引
高価値の時計への関心の高まり、デジタルラグジュアリー小売の拡大、そして伝統的な職人技が長期的な成長動向を形成
機械精度、芸術的な職人技、そしてブランドの歴史に基づくストーリーテリングは、高級時計を単なる機能的なアクセサリーから、アイデンティティ、投資、文化的表現の象徴へと高めています。消費者の嗜好が意味のある所有や長期的価値へとシフトする中で、高級時計はファッション、工学、そして資産価値の交差点に位置づけられています。
より広い電子機器およびラグジュアリーエコシステムにおける位置付け
・2030年の市場規模：800億ドル以上
・西ヨーロッパ：240億ドル
・米国：190億ドル
・機械式時計セグメント：570億ドル
・マルチブランド小売チャネル：340億ドル
・男性向けセグメント：490億ドル
西ヨーロッパが世界的な主導的地位を維持
西ヨーロッパは2030年までに240億ドルに達し、引き続き主要地域としての地位を維持すると予想されています。この地域の優位性は、長年にわたる時計製造の伝統と、世界的に認知されたブランドの集中にあります。
スイス、フランス、イタリアなどの国々は、以下の要因によって業界を牽引しています。
・深く根付いた職人技の伝統
・確立された高級小売エコシステム
・観光による高級品消費の強さ
・希少な時計に対する活発なオークションおよび再販市場
熟練した職人と高度な製造能力の存在により、西ヨーロッパは生産とブランド価値の両面で中心的な役割を担っています。
米国が主要な消費市場として台頭
米国は2030年までに190億ドルに達し、国別では最大市場になると見込まれています。この地域の成長は、消費者行動の変化と高級小売チャネルの拡大によって支えられています。
認証済み中古時計への関心の高まりや、高級時計を投資資産として捉える認識の広がりが需要構造を変化させています。さらに、デジタルプラットフォームや再販マーケットプレイスの拡大により、購入者にとってのアクセス性と透明性が向上しています。
また、セレブリティ文化やブランドマーケティングの影響が強く、富裕層を中心に憧れ需要が一層強化されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348459/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348459/images/bodyimage2】
市場拡大を支える主要要因
いくつかの重要なトレンドが高級時計市場の成長を支えています。
プレミアム製品やステータス志向の商品への需要の高まりは、購買意思決定に大きな影響を与えています。高級時計は個人の成功や洗練された趣味の象徴として捉えられ、可処分所得の増加やグローバルなラグジュアリー志向の広がりによって需要が拡大しています。
同時に、ブランドの歴史と職人技への評価も重要な要素です。消費者は歴史、精密性、職人的価値を備えた時計に魅力を感じ、コレクションや資産として保有する傾向が強まっています。
さらに、デジタル化は販売とマーケティングの在り方を大きく変えています。オンラインプラットフォーム、仮想ショールーム、パーソナライズされた体験により、ブランドは若年層への接点を拡大しながら世界市場への到達力を高めています。
製品および流通チャネルの動向が示す需要の変化
機械式時計は引き続き最大のカテゴリーとして、2030年までに約570億ドルを占める見込みです。その魅力は精密工学、耐久性、そして手作業による製造に伴う感情的価値にあります。
機械精度、芸術的な職人技、そしてブランドの歴史に基づくストーリーテリングは、高級時計を単なる機能的なアクセサリーから、アイデンティティ、投資、文化的表現の象徴へと高めています。消費者の嗜好が意味のある所有や長期的価値へとシフトする中で、高級時計はファッション、工学、そして資産価値の交差点に位置づけられています。
より広い電子機器およびラグジュアリーエコシステムにおける位置付け
・2030年の市場規模：800億ドル以上
・西ヨーロッパ：240億ドル
・米国：190億ドル
・機械式時計セグメント：570億ドル
・マルチブランド小売チャネル：340億ドル
・男性向けセグメント：490億ドル
西ヨーロッパが世界的な主導的地位を維持
西ヨーロッパは2030年までに240億ドルに達し、引き続き主要地域としての地位を維持すると予想されています。この地域の優位性は、長年にわたる時計製造の伝統と、世界的に認知されたブランドの集中にあります。
スイス、フランス、イタリアなどの国々は、以下の要因によって業界を牽引しています。
・深く根付いた職人技の伝統
・確立された高級小売エコシステム
・観光による高級品消費の強さ
・希少な時計に対する活発なオークションおよび再販市場
熟練した職人と高度な製造能力の存在により、西ヨーロッパは生産とブランド価値の両面で中心的な役割を担っています。
米国が主要な消費市場として台頭
米国は2030年までに190億ドルに達し、国別では最大市場になると見込まれています。この地域の成長は、消費者行動の変化と高級小売チャネルの拡大によって支えられています。
認証済み中古時計への関心の高まりや、高級時計を投資資産として捉える認識の広がりが需要構造を変化させています。さらに、デジタルプラットフォームや再販マーケットプレイスの拡大により、購入者にとってのアクセス性と透明性が向上しています。
また、セレブリティ文化やブランドマーケティングの影響が強く、富裕層を中心に憧れ需要が一層強化されています。
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市場拡大を支える主要要因
いくつかの重要なトレンドが高級時計市場の成長を支えています。
プレミアム製品やステータス志向の商品への需要の高まりは、購買意思決定に大きな影響を与えています。高級時計は個人の成功や洗練された趣味の象徴として捉えられ、可処分所得の増加やグローバルなラグジュアリー志向の広がりによって需要が拡大しています。
同時に、ブランドの歴史と職人技への評価も重要な要素です。消費者は歴史、精密性、職人的価値を備えた時計に魅力を感じ、コレクションや資産として保有する傾向が強まっています。
さらに、デジタル化は販売とマーケティングの在り方を大きく変えています。オンラインプラットフォーム、仮想ショールーム、パーソナライズされた体験により、ブランドは若年層への接点を拡大しながら世界市場への到達力を高めています。
製品および流通チャネルの動向が示す需要の変化
機械式時計は引き続き最大のカテゴリーとして、2030年までに約570億ドルを占める見込みです。その魅力は精密工学、耐久性、そして手作業による製造に伴う感情的価値にあります。