腫瘍分子診断市場は精密医療とゲノム検査により2030年までに90億ドル超へ拡大
腫瘍分子診断市場は、遺伝子情報に基づく治療選択の拡大により成長しています。診断と治療の統合が進み、がん医療のあり方が変化しています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。
腫瘍分子診断市場の成長要因
● がん罹患率の増加
● 分子およびゲノム検査技術の進展
● 個別化医療の拡大
腫瘍分子診断市場の規模と地域動向
腫瘍分子診断市場は2030年に90億ドル超に達すると予測されています。
北米は約38億ドル、米国は約35億ドルに達すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348581/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348581/images/bodyimage2】
腫瘍分子診断市場のセグメント構造
● 製品別では試薬が58%（50億ドル）
● 技術別ではPCRが31%（30億ドル）
● エンドユーザー別では病院が39%（40億ドル）
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=3457&type=smp&utm_source=EINPresswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Apr_PR
腫瘍分子診断市場の成長機会
2030年までに34億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/oncology-molecular-diagnostics-global-market-report?utm_source=EINPresswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Apr_PR
配信元企業：The Business research company
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。
腫瘍分子診断市場の成長要因
● がん罹患率の増加
● 分子およびゲノム検査技術の進展
● 個別化医療の拡大
腫瘍分子診断市場の規模と地域動向
腫瘍分子診断市場は2030年に90億ドル超に達すると予測されています。
北米は約38億ドル、米国は約35億ドルに達すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348581/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348581/images/bodyimage2】
腫瘍分子診断市場のセグメント構造
● 製品別では試薬が58%（50億ドル）
● 技術別ではPCRが31%（30億ドル）
● エンドユーザー別では病院が39%（40億ドル）
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=3457&type=smp&utm_source=EINPresswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Apr_PR
腫瘍分子診断市場の成長機会
2030年までに34億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/oncology-molecular-diagnostics-global-market-report?utm_source=EINPresswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Apr_PR
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ