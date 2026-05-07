外国人介護人材の国家試験対策を強化 「入門学習ビデオ（基本編＋フォローアップ編）」を提供開始 ～ 基礎理解から復習定着までを一貫支援、合格率向上へ ～
一般社団法人外国人介護職員支援センター（所在地：千葉県市川市、代表理事：井上文二）は、外国人介護人材向けの「介護福祉士国家試験対策 入門学習ビデオ（基本学習編＋フォローアップ編）」を2026年5月7日より販売開始いたしました。本教材は、特定技能外国人、EPA介護福祉士候補者、外国人留学生などを対象に、基礎学習から復習までを一貫して支援する法人向け教育パッケージです。
■開発背景
近年、外国人介護人材の受け入れが拡大する一方で、国家試験対策においては「日本語理解」「基礎知識不足」「復習習慣の定着」といった課題が指摘されています。特に、来日後に限られた期間で合格を目指す必要がある現場では、効率的かつ体系的な初期教育の重要性が高まっています。
■本サービスの特長
1．母国語教材をベースにした「理解しやすい学習設計」
本教材では、来日前に外国人介護人材が母国で使用していた各国語テキストの日本語版を活用しています。すでに馴染みのある内容をベースに、日本語（るび付き）で再学習することで、理解のハードルを大きく下げています。
2．基礎力を短期間で構築する「基本学習編」
介護の日本語、頻出漢字、基礎知識、国家試験の重要ポイントを体系的に整理。初学者でも段階的に理解できる構成となっており、学習修了時には国家試験125点満点中60～70点程度の基礎力到達を想定しています（※一部科目を除く）。
3．弱点である復習を徹底強化する「フォローアップ編」
外国人学習者が苦手とする復習プロセスに特化した映像教材を新たに開発。基本編の約1.7倍にあたる学習量（全129本・約132時間）で、理解の定着と得点力の向上を図ります。
4．実績に裏付けられた学習効果
本教材の基本学習を修了後、試験対策コースに進んだ外国人受講者において、直近の第38回介護福祉士国家試験では、41名中31名が合格（合格率76％）という成果が出ています。今回、フォローアップ編を加えることで、さらなる合格率向上が期待されます。
■主な対象
・外国人介護職を雇用する介護事業者
・外国人留学生を受け入れている介護福祉士養成施設（専門学校）
・EPA介護福祉士候補者の教育担当者
■提供内容
【基本学習編】
・ビデオ：全72本
・教材：るび付きテキストPDF（講義補足付き）
・提供形式：ハードディスク納品
【フォローアップ編】
・ビデオ：全129本（約132時間）
※基本編購入法人限定
■価格
・基本学習編：100,000円（税込）
・フォローアップ編：100,000円（税込）
サンプル動画等の詳細は次のホームページを参照ください。
https://caregiverjapan.org/examkaigofukushishi/kaigofukushishi-nyumon
■今後の展開
今後は、導入法人の拡大とともに、外国人介護人材の早期戦力化および国家試験合格率のさらなる向上に貢献してまいります。
■お問い合わせ先
一般社団法人外国人介護職員支援センター
〒272-0384 千葉県市川市国分3-18-20
TEL：047-713-6214
FAX：050-3198-1097
メール：info@caregiverjapan.org
HP：http://caregiverjapan.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348598/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348598/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人外国人介護職員支援センター
■開発背景
近年、外国人介護人材の受け入れが拡大する一方で、国家試験対策においては「日本語理解」「基礎知識不足」「復習習慣の定着」といった課題が指摘されています。特に、来日後に限られた期間で合格を目指す必要がある現場では、効率的かつ体系的な初期教育の重要性が高まっています。
■本サービスの特長
1．母国語教材をベースにした「理解しやすい学習設計」
本教材では、来日前に外国人介護人材が母国で使用していた各国語テキストの日本語版を活用しています。すでに馴染みのある内容をベースに、日本語（るび付き）で再学習することで、理解のハードルを大きく下げています。
2．基礎力を短期間で構築する「基本学習編」
介護の日本語、頻出漢字、基礎知識、国家試験の重要ポイントを体系的に整理。初学者でも段階的に理解できる構成となっており、学習修了時には国家試験125点満点中60～70点程度の基礎力到達を想定しています（※一部科目を除く）。
3．弱点である復習を徹底強化する「フォローアップ編」
外国人学習者が苦手とする復習プロセスに特化した映像教材を新たに開発。基本編の約1.7倍にあたる学習量（全129本・約132時間）で、理解の定着と得点力の向上を図ります。
4．実績に裏付けられた学習効果
本教材の基本学習を修了後、試験対策コースに進んだ外国人受講者において、直近の第38回介護福祉士国家試験では、41名中31名が合格（合格率76％）という成果が出ています。今回、フォローアップ編を加えることで、さらなる合格率向上が期待されます。
■主な対象
・外国人介護職を雇用する介護事業者
・外国人留学生を受け入れている介護福祉士養成施設（専門学校）
・EPA介護福祉士候補者の教育担当者
■提供内容
【基本学習編】
・ビデオ：全72本
・教材：るび付きテキストPDF（講義補足付き）
・提供形式：ハードディスク納品
【フォローアップ編】
・ビデオ：全129本（約132時間）
※基本編購入法人限定
■価格
・基本学習編：100,000円（税込）
・フォローアップ編：100,000円（税込）
サンプル動画等の詳細は次のホームページを参照ください。
https://caregiverjapan.org/examkaigofukushishi/kaigofukushishi-nyumon
■今後の展開
今後は、導入法人の拡大とともに、外国人介護人材の早期戦力化および国家試験合格率のさらなる向上に貢献してまいります。
■お問い合わせ先
一般社団法人外国人介護職員支援センター
〒272-0384 千葉県市川市国分3-18-20
TEL：047-713-6214
FAX：050-3198-1097
メール：info@caregiverjapan.org
HP：http://caregiverjapan.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348598/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348598/images/bodyimage2】
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