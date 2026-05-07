GACの海外輸出台数が過去最高を更新、1～4月に前年同期比133.9%増、グローバル展開が加速軌道へ

中国・広州、2026年5月3日 /PRNewswire/ -- GACは、第1四半期に海外販売が前年同期比86%増 となった好調な実績を足がかりに、グローバル展開をさらに加速しています。同社の1月から4月までの輸出台数は70,474台となり、前年同期比133.9%増加しました。「One GAC 2.0」戦略の下、GACは年間輸出台数25万台という目標と、30万台というストレッチ目標に向けて前進しています。

GACのグローバル戦略を担うフラッグシップモデルとして、AION UTは引き続き優れた実績を上げています。純電動ハッチバックセグメントでは、香港特別行政区、コロンビア、ウルグアイ、シンガポールで1位、インドネシアで2位、タイとメキシコで3位となっています。オーストラリアでは、AION UTが予約販売開始から最初の1か月で600台以上の注文を獲得しました。

地域別の力強い成長とベンチマーク市場での躍進

アジア太平洋地域では、GACがバンコク国際モーターショー（Bangkok International Motor Show）で6,287台の受注を獲得しました。香港特別行政区、マレーシア、インドネシアでの月間販売台数はそれぞれ503%、900%、338%増と急増し、オーストラリアではAION UTが正式に発売されました。欧州では、同モデルがミラノでデビューし、オーストリアでMagnaとともに現地生産を開始しました。これは、GACの「In Europe, for Europe」というコミットメントにおける重要な一歩です。イスラエルでは、AIONが発売からわずか6カ月でEV販売トップ10入りを果たしました。米州では、ウルグアイとコロンビアでの販売台数がそれぞれ775%、1,007%増と急伸しました。同時に、GACはブラジルのFlamengoやボリビアのOriente Petroleroなどのトップサッカークラブをスポンサーすることで、スポーツマーケティングでの展開を拡大し続けています。

グローバル戦略のアップグレードとエコシステム展開の加速

第139回広州交易会（Canton Fair）で、GACは900台超分の購入意向書を獲得し、輸出額は約1,000万米ドルに上りました。これにより、同社の「技術+エコシステム（Technology + Ecosystem）」モデルの強さが示されました。2026年GAC国際パートナー会議（2026 GAC International Partner Conference）には87カ国から700社のディーラーが参加し、国際販売網が強化されました。オートチャイナ（Auto China）で、GACは2030年戦略計画を発表し、120カ国への進出と2,000カ所超の海外タッチポイントの確立を目指しています。GAC、AION、HYPTECの各ブランドにまたがる全パワートレイン対応の製品マトリックスを活用し、同社は年間海外販売100万台を目標としています。

製品輸出からグローバルなエコシステムへの深い統合へと移行する中、GACは海外100万台という国際的なマイルストーンに向けた歩みを急速に加速しています。

GACについて：

GACに関する詳細は、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでフォローしてください。





（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com