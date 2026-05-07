CCTV+：ハロー、北京！中国の240時間ビザなしトランジット政策で巡る都市

北京、2026年5月2日 /PRNewswire/ -- 中国では、ビザ免除政策の拡大と240時間トランジット制度により、海外からの訪問者が増加しており、外国人旅行者が立ち寄って文化的魅力を楽しみ、名物料理も味わえる有力な観光目的地となっています。

最新の政策拡大により、中国は現在、50か国のパスポート保持者に一方的なビザ免除措置を提供し、29か国とは相互ビザ免除を実施し、55か国の旅行者には240時間のトランジット特例を認めています。

中国の首都である北京は、豊かな歴史に触れ、象徴的なランドマークを眺め、同市が提供するあらゆる魅力を楽しみたい多くの外国人旅行者にとって、必見の目的地の1つとなっています。

ビザ免除政策を活用した旅行者の1人が、Julianという外国人旅行者でした。北京大興国際空港に到着した後、Julianはトランジットビザ免除政策による迅速な入国手続きを経て、スムーズに中国へ入国しました。空港での手続きをすべて済ませた後、Julianは効率的なエアポートエクスプレス列車に乗って市中心部へ向かうことを選び、約45キロメートルに及ぶ移動でラッシュアワーの渋滞を避けることができました。

市中心部に到着すると、Julianは、旅に出る前から最も楽しみにしていた、北京で最も有名な料理ともいわれる名物、北京ダックをぜひ味わいたいと考えていました。

Julianはまた、中国の首都にある有名な紫禁城近くの活気あるエリアも散策し、古代風の衣装を身に着けて楽しむ人が増える中、伝統衣装での写真撮影の人気が高まっている様子を目にしました。

北京では外国人旅行者向けサービスの改善が継続的に進められており、北京首都国際空港と北京大興国際空港の国際線到着エリアでは昨年からワンストップサービスカウンターが稼働し、金融、通信、交通、文化、観光などの分野で20種類を超える基本サービスを提供しています。

北京市は火曜日、訪中客にさまざまな場面で幅広いサービスを提供する包括的オンラインサービスプラットフォーム「GO BEIJING」を正式に開始しました。海外からの旅行者はAlipayの国際版経由で同プラットフォームにアクセスし、配車サービス、チケット予約、ホテル予約など、16言語で提供される39種類のサービスを利用できます。同プラットフォームには、「AIツアーコンパニオン（AI tour companion）」などのデジタルサービスも搭載されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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