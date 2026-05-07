『ONE MORE TAKE!』が2026年5月27日 (水) ～ 2026年5月31日 (日)にあうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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『ONE MORE TAKE!』は、ちょっと不器用な大人たちが人生をもう一度立て直そうとする、リスタートコメディです。 本作は、実際のショートドラマ制作現場での経験をもとにした舞台作品です。スピード感とプレッシャーにあふれた過酷な制作の現場で培ったリアルな感覚をベースに、今回は“笑って楽しめるコメディ”として作品化しました。 主人公・玲子は、恋も仕事も空回り中。最悪な別れと最悪な再会をきっかけに、クセの強すぎる人間たちと再び関わることになります。売れない監督の弟、空気を読まない元彼、そして個性爆発の撮影チームが巻き起こすトラブルは、まるで人生のNG集！？ やり直しなんてできないはずの毎日を、笑って“ONE MORE TAKE”できるのか--。 不器用な大人たちが繰り広げる、ハートフルなリスタートコメディです。 本作の見どころのひとつは、映像投影を活かした演出です。映像制作の物語ならではの世界観を、舞台と映像が交差するダイナミックな表現で描き出し、『ONE MORE TAKE!』ならではの臨場感と没入感を生み出します。

公演概要

https://one-more-take.studio.site/

『ONE MORE TAKE!』 公演期間：2026年5月27日（水）～ 2026年5月31日（日） 会場：あうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2） ■出演者 北村優衣／原貴和／宮脇優／沖侑果／株元英彰 ほか ■スタッフ 脚本：田中雅樹 演出：川島佑治郎 企画 / プロデューサー : 岡田洋平 キャスティング / プロデューサー : 深緑アオ 主催 : okidoki ■公演スケジュール 5月27日（水）18:30 A 5月28日（木）18:30 B 5月29日（金）13:00 B 5月29日（金）18:30 A 5月30日（土）13:00 A 5月30日（土）18:30 B 5月31日（日）11:30 B 5月31日（日）15:30 A ※開場は開演の30分前 ※上演時間は約2時間 ※休憩なし ■チケット料金（全席指定・税込） SS席 : 7,500円 S席 : 7,000円 A席 : 6,000円

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