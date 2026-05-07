2026年1月7日に創立50周年を迎えた独立系ソフトウェア開発会社「株式会社CIJ」(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：坂元 昭彦、証券コード：4826)は、6月6日に開催される創立50周年記念式典にて、CIJ社員と家族で、自社製品『サービスロボットAYUDAシリーズ』を利用したギネス世界記録(TM)に挑戦いたします。





ギネス世界記録(TM)挑戦ロゴ





■ギネス世界記録(TM)挑戦内容について

◯挑戦タイトル

1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数

Most people playing Rock, Paper, Scissors with robots in one hour





◯挑戦日時

2026年6月6日(土) 10時50分～11時50分





◯挑戦場所

パシフィコ横浜ノース





◯挑戦内容

AYUDAおよびAYUDA-MiraMeと記念式典参加者で勝敗が決まるまでじゃんけんを行います。

制限時間1時間のうちじゃんけんを何名が行えるのかを挑戦します。









■AYUDAシリーズについて (URL： https://ayuda.cij.co.jp/service/product/ayuda/index.html )

◯AYUDA

「AYUDA」は身長160cmの人間に近い目線でコミュニケーションを可能とするヒューマノイド・サービスロボットです。音声対話による受付や自律移動による道案内、顔認識による調査など、人々と関わり合う様々なサービスで活躍し、DXの実現に寄与します。





◯AYUDA-MiraMe

「AYUDA-MiraMe」は受付支援AIロボットです。30cm程度の小型ロボットで場所を選ばずに設置することが可能です。また、顔検知・顔認識機能、音声応答による人を介さない非接触での受付機能などを備え、受付業務負荷軽減を支援しています。





AYUDAシリーズ(左：自律移動型サービスロボット AYUDA／右：受付支援AIロボット AYUDA-MiraMe)





■株式会社CIJ概要

会社名 ： 株式会社CIJ

所在地 ： 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー17階

代表取締役 ： 坂元 昭彦

設立 ： 1976年1月7日

資本金 ： 22億70百万円(2025年6月30日現在)

主な事業内容： システム開発およびシステム開発に関連するサービス

株式上場 ： 東証プライム市場(証券コード：4826)

URL ： https://www.cij.co.jp/









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