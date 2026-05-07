日本文教出版株式会社(本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：佐々木 秀樹)は、後輩指導やチームメンバーの育成、マネジメントに関わる方を対象に、アート要素を取り入れたワークを通して、チームに「迎える」「迎えられる」ことについて考え直すワークショップを2026年5月21日(木)に東京・半蔵門で開催します。





詳細URL： https://peatix.com/event/4979085





5月21日開催予定のワークショップ





「もうすぐ新入社員がチームに配属されるけど、どんなふうに迎えようか……」

「新しいメンバーがチームで力を発揮するには、どんな関わり方が必要かな……」





新年度始動から1か月。新入社員を迎えたり、部署異動で新しいメンバーが加わったり、一緒に働く顔ぶれに変化が出る時期ですね。当社にも新しいメンバーが入ってきました。

そこで悩みの種になるのが、「新しいメンバーがうまく職場になじめるか」「新たな人間関係のもとでチームがうまく回っていくか」ではないでしょうか。





新しく入ってくる人もきっと、誰しもが期待とともに不安を抱えているはず。せっかく同じ船に乗り込んできてくれた新メンバーがしっかり定着し、のびのびと力を発揮できるようにするためには、どのような関わり方をしていけばよいのでしょうか。

新たなメンバーの受け入れにあたっては、もしかすると、パズルがぴたっとはまるようには、思い通りにはいかないことがほとんどかもしれません。

しかし、それはチームが新たなカタチに変わるチャンスでもありそうです。





本ワークショップでは、アートを使って他者とかかわる活動を通して、チームに「迎える」「迎えられる」ことについて、体感をもとに考えを深めていきます。

新メンバーの加入を悩みの種ではなくワクワクに変えて、組織やチームのあり方を見つめ直すヒントを、ぜひお持ち帰りいただければ幸いです。









■こんな方におすすめ

新しく加わったメンバーとのコミュニケーションに悩みや戸惑いのある方

後輩指導、チームメンバーの育成、マネジメントに関わる方

新入社員の早期離職やオンボーディング施策に課題を感じている人事部門の方









■主な内容

アート・カード(美術作品が印刷されたカード)を使ったワーク

簡単な絵をかく活動(上手さを求めるようなものではありません。)

グループ内での対話や交流

※プログラム終了後には交流会(任意参加)を予定しております。









■開催概要

日時：5月21日(木)18:30～20:00(受付開始 18:00)

場所：パズル一番町

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウエストビル5階





最寄駅：

・半蔵門線「半蔵門」駅(徒歩5分)

・有楽町線「麹町」駅(徒歩5分)

・JR中央・総武線・丸ノ内線・南北線「四ツ谷」駅(徒歩12分)

・JR中央・総武線・有楽町線・南北線・都営新宿線「市ヶ谷」駅(徒歩10分)





定員 ：20名

参加費：1,000円(税込) ※交流会参加費は別途500円(税込)

※理由の如何を問わず、返金はできませんので、ご了承ください。

※本セミナーの様子を撮影し、ホームページ等に掲載する場合があります。お顔が映り込むことに抵抗がある際は、当日でも結構ですので、運営までお申し出ください。









■講師紹介

樋野 行平(ひの こうへい)

日本文教出版株式会社 図画工作・美術／高校情報 編集統括部長









■日本文教出版株式会社

1951年創業。「心が動く、その先へ。」をPurposeに掲げ、図画工作科、美術科を柱として、小学校、中学校、高等学校の教科書・教材を発行。

2024年には「Art for Co-Creationプロジェクト」を立ち上げ。教科書作りを通じて、子ども、先生、保護者の声によって育てられてきたアートによる共創の方法論を活かし、様々な企業や個人の問題解決に向けて活動を行っている。





日本文教出版株式会社 公式サイト ： https://www.nichibun-g.co.jp/

Art for Co-Creationプロジェクト 特設サイト： https://nichibun-acc.jp/

Art for Co-Creationプロジェクト 公式note ： https://note.com/nichibun_acc





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【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

日本文教出版株式会社 事業推進部

TEL ： 06-7659-3311

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