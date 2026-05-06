2026年6月30日(火)発売　乃木坂46 金川紗耶1st写真集の表紙4種が解禁！タイトルは『好きのグラデーション』に決定

株式会社DONUTS

2026年6月30日(火)に発売することが決定した、乃木坂46 金川紗耶1st写真集(DONUTS/主婦の友社)のタイトルと表紙4種類を本日解禁しました。早くも話題になっている写真集のタイトルは『好きのグラデーション』に決定。合わせて、通常版表紙と書店限定版表紙3種類も公開いたしました。

通常版楽天ブックス限定版セブンネット限定版Sony Music Shop限定版

(撮影/三宮幹史)

■通常版表紙

撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。

清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真。

《金川紗耶さんコメント》

写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！

■楽天ブックス限定版表紙

現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚げな表情が魅力的なカット。

《金川紗耶さんコメント》

ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました。

■セブンネット限定版表紙

夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚。

《金川紗耶さんコメント》

私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！

■Sony Music Shop限定版表紙

夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚。

《金川紗耶さんコメント》

これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！

■プロフィール

金川紗耶(かながわ・さや)。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。

■写真集概要

書誌名 :乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

著者 :金川紗耶 撮影/三宮幹史

発行元 :株式会社DONUTS

発売元 :株式会社主婦の友社

発売日 :2026年6月30日(火)

定価 :2,650円(税込)

体裁 :オールカラー160ページ/A4変形サイズ

特典 :ポストカード6種類中1点封入

〈写真集公式SNS〉

X: @saya_1stphoto (https://x.com/saya_1stphoto)

〈予約・購入URL〉

通常版: https://amzn.to/4mEGRT6

※楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopで、カバーの異なる限定版も発売いたします。

楽天ブックス限定版: https://books.rakuten.co.jp/rb/18615654/

セブンネット限定版: https://7net.omni7.jp/detail/1107706508

Sony Music Shop限定版: https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983)

※写真をご使用する際は「撮影/三宮幹史」とクレジット表記をお願いいたします。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/