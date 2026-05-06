VEXZの「まりなす」「LiLYPSE」「綺羅星ぺんた」等KADOKAWA提供「CSP」を利用開始

株式会社VEXZ

株式会社VEXZ（代表取締役社長：原佳祐、本社：東京都港区、以下：VEXZ）は、VEXZがプロデュースするVTuberプロダクション「AceeeZ（エーシーズ）」所属アーティストの「まりなす」「LiLYPSE」、サポートアーティストの「綺羅星ぺんた」等が、KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」の利用を開始したことをお知らせいたします。

CSPを利用することにより、ゲーム・アニメ・カラオケ音源など、さまざまな著作物を二次利用できるようになり、VEXZ、AceeeZのアーティストはより幅広い創作活動が可能となります。

また、VTuberに特化した共同サポートプログラムの検討開始も、ベルサール秋葉原にて開催された体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」にて発表いたしました。

■VTuberに特化した新しいサポートプログラムの構築

VEXZは、YouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」を展開するKADOKAWAと、VTuberに特化したサポートプログラムの共同企画の開始

KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

今回の取り組みでは、この「CSP」の機能をベースに、VEXZが8年間の運営で蓄積してきたノウハウや、VTuberに特化した制作力、イベント開発力を掛け算し、VTuberたちの活動が強化されるサポートプログラムの構築を目指しています。

本プロジェクトでは、まずVEXZがプロデュースするプロダクション「AceeeZ（エーシーズ）」が「CSP」に加入し、活用するところから始まっていきます。活動歴8年の「まりなす」を筆頭に、ニコニコ動画とも縁の深い足太ぺんたのバーチャルな姿「綺羅星ぺんた」も加入し、取り組みを具体化していきます。

素敵なサービスがVTuberの皆様へお届けできるよう、企画、開発を進めて参ります。

■「VEXZ（べクス）」とは

株式会社VEXZは、8年間のVTuber運用実績と6年間の興行制作の知見を活かし、バーチャルコンテンツの企画から制作、運用までを一気通貫で手掛けることで、バーチャルならではの表現で新たな感動や熱狂を創出し、バーチャルエンタテインメント事業の最大化を目指す企業です。ダンス＆ボーカルユニット「まりなす」や「LiLYPSE」のプロデュースをはじめ、大型VTuber音楽フェス「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」や「Virtual Music Award（通称：ブイアワ）」の主催・制作、VTUBERの体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」の幹事などを務め、VTuber文化の拡張を推進しています。

■「AceeeZ（エーシーズ）」とは

株式会社VEXZがプロデュースする、「全員、切り札。」をキャッチコピーとする新星Vtuberプロダクション。＜音楽×世界観×バーチャル＞をコンセプトに、音楽アーティスト活動を軸にしつつ、その世界観をバーチャルで拡張していくプロダクションです。VEXZの持つノウハウと制作力で、アーティストの魅力を最大限に引き出します。

所属アーティスト〈ACE〉：まりなす、LiLYPSE、アイデス、現想少女らぶぱにっ！、プルートイド、スーパー・アブソリュート・デス子。〈JOKER〉：ぶいごま、綺羅星ぺんた、VJ KOO、他。

■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は780チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,800万人以上（*2）にのぼります。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2026年3月末時点

株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当

E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp

X（Twitter）：https://twitter.com/CreatorSupportP