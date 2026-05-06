【Dior】ミランダ・カーがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、ミランダ・カーがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C) Sophie Carre


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(C) Getty Images

ミランダ・カーはホワイトアンサンブルを着用しました。このアンサンブルは、ラインストーンの花が刺繍されたドレープオーガンザのバックレストップと、花とプリュムティス（水玉模様）が刺繍されたジョーゼットスカートで構成されています。




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