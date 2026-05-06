【岡山大学】2025年度若手トップリサーチャー研究奨励賞に大越裕史准教授、三瀬広記研究准教授を選出

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、優れた業績を挙げた若手研究者を顕彰する「岡山大学若手トップリサーチャー研究奨励賞」を実施しており、2025年度文系受賞者に学術研究院社会文化科学学域（経済）の大越裕史准教授、理系受賞者に学術研究院医療開発領域の三瀬広記研究准教授を選出し、2026年3月27日に本学津島キャンパスの学長室で表彰式を行いました。



表彰式では、那須保友学長が表彰状と記念品を受賞者に手渡し、宇根山絵美学術研究推進本部長・上級URAとともに和やかな懇談会を行いました。那須学長は、「研究は、頑張ってやっていると道は必ず開けていくので、自分のやりたいことがどのように世の中に役に立つのか考えながら、しっかり研究を進めていただきたい」と激励しました。受賞者の大越准教授は「初めての研究に関する受賞であり、若手トップリサーチャー奨励賞の受賞が最初にあることは非常に光栄なことだと思う。これからもしっかり研究を頑張っていきたい」、三瀬研究准教授は「現在取り組んでいるDKD（糖尿病関連腎臓病）は国際的な問題になっている疾患であり、そこに立ち向かうために斬新な切り口でチャレンジしたいと思い糖鎖やミトコンドリアに着目した研究を進めている。道半ばですが、今回このように評価いただけて大変感激している。引き続き精進していきたい」と感想を述べました。



同賞は国際的に活躍できる若手研究者の育成を図るため、平成19年度に創設。研究成果や競争的研究費獲得状況、将来性などを評価基準に、学内で慎重に審査し、受賞者を決定しています。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と大越裕史准教授、三瀬広記研究准教授の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年5月1日に岡山大学から公開されました。

〇受賞者紹介

岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（経済） 大越裕史准教授

国際経済学、特に貿易政策や国際課税が専門で、貿易政策や国際的な税制が経済にどのような影響を与えるかを理論的に分析しています。一見「良い」とされる政策が、実は望ましくない副作用を秘めている可能性などを多角的な視野で研究。2025年に採択された科学研究費補助金（基盤研究B）の中で、経済学・経営学分野の研究代表者として全国2番目の若さで採択されました。研究活動に加えて、海外研究者の招聘や大学院生育成、高校生向け講座などのアウトリーチ活動にも積極的に取り組んでいます。ミュンヘン大学でPh.D.を取得し、International Economic Review等のトップジャーナルへ論文掲載、競争的資金の獲得、国際誌のアソシエイト・エディターを務めるなど、国際的に認められた研究業績を有しています。また、エラスムス大学（オランダ）やノルウェー経済高等学院などの研究者との計4つの国際共同研究に注力し、確固たる国際ネットワークを構築することで長期的に安定した共同研究体制の基盤を固め、国際共同研究を通した国内外の研究者との交流を学部全体に広げ、さらには大学全体への国際的な活動の活性化が期待されています。



岡山大学 学術研究院 医療開発領域（岡山大学病院） 三瀬広記研究准教授

DKD（糖尿病関連腎臓病）を軸とした慢性腎臓病や糖尿病合併症において、糖鎖やミトコンドリアという新しい観点で新規病態に迫る研究を進めています。シングルセル糖鎖・RNAシーケンス、空間グライコミクス、クライオ電子トモグラフィー、空間メタボロミクスなどの最先端技術を活用しながら研究を発展させ、科学研究費補助金（基盤研究B）、AMED創薬総合支援事業（創薬ブースター）、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業などに研究代表者として数多く採択されています。また、日本腎臓学会大島賞（令和8年度）および日本医師会医学研究奨励賞（令和6年度）も受賞。さらに、腎臓病、糖尿病血管合併症や肥満の研究において、国内外の研究施設と連携し、組織・血液・尿中の糖鎖病態の解明や個別化医療につながる新規バイオマーカーの探索を進めており、将来的に糖鎖やミトコンドリアを標的とした創薬化が期待されています。

那須学長(左)より表彰を受けた大越裕史准教授

那須学長(左)より表彰を受けた三瀬広記研究准教授

懇談会の様子（左）那須学長（右 前から）大越准教授、三瀬研究准教授、宇根山学術研究推進本部長

（右から）那須学長、大越准教授、三瀬研究准教授、宇根山学術研究推進本部長

【参考】岡山大学における大学院生・若手研究者支援の取組「岡山大学若手研究者育成支援パッケージ」

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域（経済） 大越裕史准教授

https://www.e.okayama-u.ac.jp/staff/%e5%a4%a7%e8%b6%8a-%e8%a3%95%e5%8f%b2/

・岡山大学 学術研究院 医療開発領域（岡山大学病院） 三瀬広記研究准教授

https://daisan.med.okayama-u.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7118

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15335.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)