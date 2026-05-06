【Dior】サブリナ・カーペンターがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
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2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、サブリナ・カーペンターがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
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サブリナ・カーペンターは、映画『サブリナ』に登場するラインストーンのフィルムストリップをアップリケとしてあしらったチュールスリットドレスを着用しました。この衣装は、ジュエリーがちりばめられたヘッドピースに結び付けられ、刺繍がほどこされたフリンジカフスと、黒いストレッチチュールグローブで完成まで導かれました。
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