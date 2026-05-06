”ボタン一つで形になる”体験を日常に　グッデイ3Dプリンターワークショップを12店舗で開催

嘉穂無線ホールディングス株式会社

北部九州・山口等に67店舗のホームセンター「グッデイ」を運営する株式会社グッデイ（本社：福岡市中央区 代表：柳瀬隆志）は、3Dプリンターの販売実績が50台を超えたことを受け、2026年5月17日（日）にデジタルクラフトスタジオ併設5店舗を含むグッデイ12店舗にて3Dプリンターワークショップを開催いたします。

また、制作に必要なフィラメント（白）を5月21日（木）より全店で販売開始、家庭でのものづくり環境の拡充を図ります。

３Dプリンター イメージ

近年、DIYやハンドメイドの領域においてもデジタル化が進み、「自分でつくる」ことへの関心が高まっています。グッデイでは、昨年12月から3Dプリンターの販売を開始、累計販売数が50台を超え、地域においても”デジタルものづくり”へのニーズが広がりつつあります。

一方で、「興味はあるが難しそう」「何が作れるのか分からない」といった声も多く、“やってみたいが一歩踏み出せない”という課題が顕在化しています。

今回のワークショップは、そうした不安を解消し“誰でもできるものづくり”を体験していただくことを目的としています。

参加者は3Dプリンターを実際に操作しミニフィギュアを出力。材料のセットからスタートし、ボタンを押すと少しずつ形になっていく様子を目の前で体験できます。データが立体になる瞬間は直感的に理解しやすく、「これが自宅でもできる」という実感につながります。

また、専門知識がなくても参加できる内容となっており、お子さまと保護者が一緒に体験する“親子参加”にも適したプログラムです。デジタルものづくりに触れる機会として、大人だけでなく創造力や探究心を育む教育的価値も期待されます。

さらに、5月21日より3Dプリンター用フィラメント（白）※ を全店で販売開始。ワークショップでの体験を自宅でも継続できる環境を整え、「試して終わり」ではなく「使い続ける」ことを支援します。

※フィラメントとは細長い糸状の熱可塑性樹脂のこと。フィラメントを熱で溶かし層状に積み重ねていくことで立体物を作り上げます。

フィラメント PLAベーシック（白）

加えて、本体購入を検討されている方向けに、初期設定や使い方講習がセットになった即売会イベントも開催中。体験→理解→購入→継続という一連の流れを店舗で完結できる仕組みを構築しています。

【3Dプリンター出力体験ワークショップ】

“気になるけど難しそう”を、“これならできる”に変える1時間

初心者の方でも安心して参加できる3Dプリンター体験ワークショップを開催します。

体験できるのは「ミニフィギュアづくり」。

あらかじめ用意されたデザインから好きなフィギュアを選び、材料のセットから出力開始まで、実際に自分の手で操作していただきます。ボタンを押すと、少しずつ形になっていく様子が目の前に。「データが立体になる」驚きと、「これが自分でもできる」という実感をその場で体験できます。

専門知識や難しい操作は一切不要。はじめての方でも「意外と簡単」と感じていただける内容です。

３Dプリンター出力体験ワークショップ イメージミニフィギュア サンプル

▶開催日時

2026年5月17日（日） （１）13:30～14:30 （２）15:00～16:00

▶開催店舗

長尾店・姪浜店・久留米野中店・ひびきの店・基山弥生が丘店・三潴店・小倉南店・日田店・別府店・下郡店・山口小郡店・宇部西店

▶参加費

2,000円（税込）

▶定員

各回2名様限定（少人数制でじっくり体験）

※満席になり次第受付終了

※親子参加も可能

▶体験内容

・3Dプリンターの基本操作

・ミニフィギュアの選択

・実際の出力体験（目の前で形になります）

▶こんな方におすすめ

・3Dプリンターに興味はあるが触ったことがない

・何ができるのか実際に見てみたい

・購入前に使い方を知りたい

・親子で新しいものづくり体験をしてみたい

▶予約 （5/6 17:00以降WEBにて公開）

（１）13:30～

https://area18.smp.ne.jp/area/card/45268/AcXKB3/M?S=mdkfsf0mdqc0k

（２）15:00～

https://area18.smp.ne.jp/area/card/45268/KkRc81/M?S=mdkfsf0mdqd0k

※定員が非常に少ないため、早期の満席が予想されます

【帰ってすぐ使える！スタートアップ講座つき3Dプリンター即売会】

初期設定や使い方講習がセットになった講習付き即売会イベントも開催中。「買った後が不安」という方も安心して始められます。

▼即売会の詳細・予約はこちら

https://x.gd/yqUqm

グッデイはこれまでもDIYを通じて暮らしを支えてきましたが、今後はデジタル技術を取り入れた新しいものづくりの提案にも注力し、「モノを買う場所」から「自分でつくる楽しさを提供する場所」へと進化してまいります。

本取り組みを通じて、子どもから大人まで幅広い世代に創造の機会を提供し、地域における新たなものづくり文化の醸成に貢献してまいります。

ホームセンターグッデイ について

北部九州・山口を中心に、福岡・大分・佐賀・熊本・山口等（EC2店舗含）に全67店舗のホームセンターを展開しているグッデイ。”家族でつくるいい一日”の企業理念のもとホームセンターの概念にとらわれずに様々な活動をしています。店舗では、園芸やDIY等の様々なワークショップを開催の他、子供のためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション in 福岡」の開催等、<学べるホームセンター＞として商品だけでなく体験や経験も数多く提供しています。

社 名 ： 株式会社グッデイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950年2月 （1978年グッデイ１号店 大野城店オープン）

資本金 ： 5千万円

事業内容： ホームセンターグッデイの経営

取扱商品： 日曜大工用品・植物・園芸・ペット用品・インテリア・エクステリア・家庭電化製品・カー用品・事務文具用品等

事業所 ： 福岡43店舗・大分7店舗・佐賀7店舗・熊本4店舗・山口4店舗・ EC2店舗 計67店舗

※2026年3月現在

HPアドレス : https://gooday.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子パーツ販売専門店）・株式会社遊舎工房（自作キーボード販売店）嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。

社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： （１）子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業

（２）不動産事業

HPアドレス： https://kahomusen-holdings.co.jp/