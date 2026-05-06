【Dior】カーリー・クロスがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、カーリー・クロスがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Getty Images

カーリー・クロスは2026年 春夏オートクチュールのロングドレスを着用しました。エクリュのシルクジョーゼット製で、軽量なルーシュチュール構造の上に手作業でプリーツが施されたあと、更にツイストされています。 このルックは、布製の蘭が刺繍されたヘッドピースとシューズで完成されています。

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