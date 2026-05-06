【Dior】サンデー・ローズがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、サンデー・ローズがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Getty Images

サンデー・ローズはストラップレスのオーガンザドレスを着用しました。このドレスは、全面に布製のフラワーが刺繍され、ジョーゼットのスカートにはグラデーションで刺繍されています。そしてこのルックは、フラワーが刺繍されたイヤリングによって完成に導かれました。

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