かぐれ グランフロント大阪店 2026年4月24日(金) NEW OPEN

株式会社アーバンリサーチ

天然素材の着心地のよい衣服やインナー、手仕事の雑貨やナチュラルコスメなど、自分の五感を大切にする「かぐれ」が、2026年4月24日(金)にグランフロント大阪 南館3階に店舗をオープンいたします。



大阪高島屋でのLIMITED SHOPを経て約2か月。

再び大阪の地に戻り、このたび常設店としてオープンを迎えられることを大変嬉しく思っております。

これまで以上にゆっくりと、かぐれの世界観をお楽しみいただける空間となっております。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。



かぐれ ソックスプレゼント

「かぐれ」のアイテムを税込 20,000円以上お買い上げのお客様に、かぐれオリジナルソックスをプレゼントいたします。

※ ご用意分がなくなり次第配布終了



▼こちらもお見逃しなく



UR DAYS ＋5％ Point Up !

期間中にお買い物いただくと通常ポイント還元率+5％のUR CLUBポイントをプレゼントいたします。



【特典内容】

■ MEMBERSステージ

通常時1％還元 → 期間中は 6％還元

■ PLUSステージ

通常時3％還元 → 期間中は 8％還元

■ PREMIERステージ

通常時5％還元 → 期間中は 10％還元

■ VIPステージ

通常時10％還元 → 期間中は 15％還元



【注意事項】

※ キャンペーン終了後のポイント後付加算はいたしかねます。

※ ポイントは「消費税・送料・各種手数料・ポイント使用・クーポン使用」を除いたご購入金額に対して付与いたします。

※ 実店舗では、お会計時にUR CLUBの会員証バーコードをご呈示ください。会員証バーコードをご呈示いただけない場合、ポイントを付与いたしかねます。

【開催期間】

2026年4月24日(金)～4月26日(日) ※3日間限定



> UR CLUB(https://urclub.urban-research.jp/)

かぐれ グランフロント大阪店

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館3F

電話番号：050-2017-9103

営業時間：11:00～21:00

オープン日：2026年4月24日(金)

心とからだが気持ちいい暮らし。天然素材の着心地のよい衣服やインナー、手仕事の雑貨やナチュラルコスメなど、かぐれは、自分の五感に妥協しない女性に向けたコンセプトショップです。



ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/kagure?_ga=2.51432617.1863718314.1777510721-37372211.1772172439)

Instagram @ k_a_g_u_r_e(https://www.instagram.com/k_a_g_u_r_e/)