【岡山大学】オミクロン期のコロナ後遺症診療におけるウイルス抗体価測定の有用性～ブレインフォグ症状やQOLの低下が抗体価と関連～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の罹患後症状（コロナ後遺症）の診療では、病勢や予後を評価するための客観的なバイオマーカーが求められています。- オミクロン株期に感染したコロナ後遺症患者の血中コロナウイルス抗体価を解析したところ、ブレインフォグ症状やQOL低下が、抗スパイク（S）抗体の低値と関連していました。一方、抗ヌクレオカプシド（N）抗体は、女性および感染時に重症化したケースで高値で、感染後一定の比率で減衰することが分かりました。- コロナ後遺症の診療において、ウイルス抗体価の変動を知ることは、客観的に分かりにくいオミクロン期のコロナ感染歴や後遺症の予後を予測するうえで有用と考えられました。

◆概 要

コロナ後遺症では、倦怠感や頭痛・不眠、記銘力低下などの症状が長期間続くため、現在も医学的・社会的な課題となっています。後遺症の症状は自覚症状が主体であり、客観的に病態や重症度を評価できる指標（バイオマーカー）が求められています。また、ウイルス変異株の変化によって後遺症の症状や病勢も変動すると考えられます。

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医歯薬学域（医）御津地域総合診療医学講座の川口満理奈助教（特任）、岡山大学病院 総合内科・総合診療科の櫻田泰江医員、学術研究院医歯薬学域（医）総合内科学の大塚文男教授らのグループは、2023年7月～2024年11月に岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来（コロナ後遺症外来）を受診したオミクロン株期の感染による後遺症患者 275人（女性146人・男性129人：中央値41歳）を対象に、血清中に存在するSARS-CoV-2ウイルスに対する抗スパイク（S）抗体および抗ヌクレオカプシド（N）抗体の抗体価（濃度）を測定し、臨床症状や背景因子との関連を解析しました。血中S抗体の存在は、ワクチン接種歴とコロナ感染歴の両者を反映し、N抗体の存在は、コロナ自然感染歴のみを反映します。



その結果、コロナ後遺症患者の血中S抗体価は、ワクチン接種回数と関連して高値となり、時間経過とともに低下しました。一方で血中N抗体価は、感染時の重症度が高いコロナ後遺症患者および女性患者で高値となり、コロナウイルス感染後、時間とともに一定の割合で低下することが示されました。

さらに、血中S抗体価が低い後遺症患者では、ブレインフォグの症状や、生活の質（QOL）の低下が認められました。これらの結果から、S抗体価およびN抗体価の両者を評価することで、コロナ感染急性期の背景やコロナ後遺症の症状の特性を客観的に評価できる可能性が考えられ、今後の診断や病態把握への応用が期待されます。



この研究成果は2026年4月22日、国際学術雑誌「British Journal of Biomedical Science」に掲載されました。

図１. コロナ後遺症の症状とSARS-CoV-2抗体価の関連各症状の有無によるS抗体価の比較を示す箱ひげ図。比較にはMann-WhitneyのU検定を用いた。有意水準はP < 0.01(**)。

◆研究者らからひとこと

＜川口満理奈助教＞

感染後の免疫反応と、記憶障害（ブレインフォグ）や生活の質の低下の関係性が示唆されたことは興味深い結果と考えます。コロナ後遺症におけるブレインフォグの病態解明の一助となれば幸いです。



＜櫻田泰江医員＞

コロナ後遺症の病態解明、バイオマーカーの確立に近づく結果が得られました。引き続き、患者さんの回復に貢献できるようなエビデンスの創出を進めてまいります。

＜大塚文男教授＞

新型コロナ感染症の患者さん自体は減少しておりますが、コロナ後遺症のため治療を続けている患者さんは、まだ多くおられます。引き続き、コロナ後遺症に関する診療と研究を継続していく必要性を感じています。

◆論文情報

論 文 名：Clinical utility of SARS-CoV-2 antibody titers in the management of patients with long COVID infected with the Omicron variant

掲 載 誌：British Journal of Biomedical Science 83:16255, 2026.

著 者：Marina Kawaguchi, Yasue Sakurada, Kazuki Tokumasu, Yuki Otsuka, Yasuhiro Nakano, Yui Matsuda, Hiroyuki Honda, Daisuke Omura, Nobuyoshi Matsuki, Masanori Furukawa, Akihito Higashikage, and Fumio Otsuka

D O I：doi.org/10.3389/bjbs.2026.16255

U R L：https://doi.org/10.3389/bjbs.2026.16255

◆詳しい研究内容について

オミクロン期のコロナ後遺症診療におけるウイルス抗体価測定の有用性～ブレインフォグ症状やQOLの低下が抗体価と関連～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260430-1.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html

・岡山大学病院総合内科・総合診療科

https://okayama-u-genmed.com/

◆参考情報

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001499.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした2回目接種はどのような結果なのか～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査～最終報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html

・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナワクチン接種後に発現した持続的な副反応の特徴を検討

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000072793.html

・最期の時を過ごす場所を厚生労働省のデータから解析～コロナ禍で病院から在宅へ死亡場所がシフト～〔岡山大学, 飯塚病院〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002072.000072793.html

・【岡山大学】コロナ感染後の長引く症状のすべてが後遺症とは限らない～コロナ後遺症外来で見つかった内科疾患から～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002092.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株流行期における抗体価とSARS-CoV-2感染の関連

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症による長引く症状が就労へ与える影響を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002395.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の症状に見られる立ちくらみ症状の特徴を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002437.000072793.html

・【岡山大学】持続感染を伴う新型コロナ後遺症の予防法並びに治療法の検討～ワクチンと抗ウイルス薬の同時併用には症状回復の効果が期待される～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002454.000072793.html

・【岡山大学】テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量検体中の新型コロナウイルス内に存在するNタンパク質の高感度検出に成功

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002842.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状に関連した筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群（ME/CFS）の特徴に関する研究

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002825.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株期のコロナ後遺症診療～半数以上で180日以上の長期通院が必要～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003274.000072793.html

・【岡山大学】コロナ後遺症の診断における酸化ストレスマーカーの有用性

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003515.000072793.html

・【岡山大学】国内先駆けの「コロナ・アフターケア外来」開設から5年～診療実績から見えてきたコロナ後遺症の課題と予後～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003843.000072793.html

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◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）総合内科学 教授 大塚文男

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7342

FAX：086-235-7345

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1541.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

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TEL：086-235-7983

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※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



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〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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