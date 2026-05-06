【米澤茜 × VILLAGE VANGUARD】限定コラボグッズが登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年5月6日（水）より、ドラマーとしての圧倒的な実力とステージパフォーマンスはもちろん、その美しいビジュアルと世界観でファンを魅了し続ける【米澤茜】さんと、ヴィレッジヴァンガードのスペシャルコラボが実現！

彼女の持つミステリアスかつ力強い世界観を投影した「描き下ろしイラスト」と、

ヴィレッジヴァンガードの店舗を舞台に撮影された「撮り下ろし実写」の2パターンを展開！

ここでしか手に入らない、限定アイテムをお見逃しなく！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全2種 各\2,500（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

アクリル

【サイズ】

・イラスト：約12.8cm×4.5cm

・実写：約12.9cm×5.2cm

■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

アクリル、鉄

【サイズ】

・イラスト：約7.5cm×2.5cm

・実写：約4.6cm×6.4cm

■ステッカー 全2種 各\600（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

PET

【サイズ】

・イラスト：約4.9cm×5.8cm

・実写：約4.6cm×6.4cm

■缶バッジ 全2種 各\600（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

・イラスト：約5.7cm

・実写：約5.7cm

■コンパクトミラー 全1種 各\2,000（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

ステンレス、PU

【サイズ】

約8.4cm×6.1cm

■マグカップ 全1種 各\2,500（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

陶器

【サイズ】

約9.5cm×8.2cm

■トートバッグ 全1種 各\3,800（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

綿

【サイズ】

約37cm×36cm×10cm

■Tシャツ \5,000（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

綿

【サイズ】

・M：約 身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm

・L：約 身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm

・XL：約 身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm

■ロングスリーブTシャツ \6,000（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

綿

【サイズ】

・M：約 身丈70cm×身巾52cm×肩巾47cm×袖丈61cm

・L：約 身丈74cm×身巾55cm×肩巾50cm×袖丈62cm

・XL：約 身丈78cm×身巾58cm×肩巾53cm×袖丈63cm

■タペストリー 全1種 各\4,000（税込）

※画像はイメージです。

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約43cm×30cm

【受注期間】

2026年5月6日（水・祝）18：00～2026年5月24日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年6月下旬～2026年7月上旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22362/

【関連リンク】

▼『米澤 茜』X

https://x.com/AkaneY_banu

▼『米澤 茜』Instagram

https://www.instagram.com/akaneyonezawa.banu

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

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