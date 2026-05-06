【米澤茜 × VILLAGE VANGUARD】限定コラボグッズが登場！
2026年5月6日（水）より、ドラマーとしての圧倒的な実力とステージパフォーマンスはもちろん、その美しいビジュアルと世界観でファンを魅了し続ける【米澤茜】さんと、ヴィレッジヴァンガードのスペシャルコラボが実現！
彼女の持つミステリアスかつ力強い世界観を投影した「描き下ろしイラスト」と、
ヴィレッジヴァンガードの店舗を舞台に撮影された「撮り下ろし実写」の2パターンを展開！
ここでしか手に入らない、限定アイテムをお見逃しなく！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,500（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
アクリル
【サイズ】
・イラスト：約12.8cm×4.5cm
・実写：約12.9cm×5.2cm
■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
アクリル、鉄
【サイズ】
・イラスト：約7.5cm×2.5cm
・実写：約4.6cm×6.4cm
■ステッカー 全2種 各\600（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
PET
【サイズ】
・イラスト：約4.9cm×5.8cm
・実写：約4.6cm×6.4cm
■缶バッジ 全2種 各\600（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
・イラスト：約5.7cm
・実写：約5.7cm
■コンパクトミラー 全1種 各\2,000（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
ステンレス、PU
【サイズ】
約8.4cm×6.1cm
■マグカップ 全1種 各\2,500（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
陶器
【サイズ】
約9.5cm×8.2cm
■トートバッグ 全1種 各\3,800（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
綿
【サイズ】
約37cm×36cm×10cm
■Tシャツ \5,000（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
綿
【サイズ】
・M：約 身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm
・L：約 身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm
・XL：約 身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm
■ロングスリーブTシャツ \6,000（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
綿
【サイズ】
・M：約 身丈70cm×身巾52cm×肩巾47cm×袖丈61cm
・L：約 身丈74cm×身巾55cm×肩巾50cm×袖丈62cm
・XL：約 身丈78cm×身巾58cm×肩巾53cm×袖丈63cm
■タペストリー 全1種 各\4,000（税込）
※画像はイメージです。
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約43cm×30cm
【受注期間】
2026年5月6日（水・祝）18：00～2026年5月24日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年6月下旬～2026年7月上旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22362/
【関連リンク】
▼『米澤 茜』X
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