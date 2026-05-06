【米澤茜 × VILLAGE VANGUARD】限定コラボグッズが登場！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年5月6日（水）より、ドラマーとしての圧倒的な実力とステージパフォーマンスはもちろん、その美しいビジュアルと世界観でファンを魅了し続ける【米澤茜】さんと、ヴィレッジヴァンガードのスペシャルコラボが実現！


彼女の持つミステリアスかつ力強い世界観を投影した「描き下ろしイラスト」と、


ヴィレッジヴァンガードの店舗を舞台に撮影された「撮り下ろし実写」の2パターンを展開！


ここでしか手に入らない、限定アイテムをお見逃しなく！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全2種　各\2,500（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


アクリル


【サイズ】


・イラスト：約12.8cm×4.5cm


・実写：約12.9cm×5.2cm



■アクリルキーホルダー　全2種　各\1,400（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


・イラスト：約7.5cm×2.5cm


・実写：約4.6cm×6.4cm



■ステッカー　全2種　各\600（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


PET


【サイズ】


・イラスト：約4.9cm×5.8cm


・実写：約4.6cm×6.4cm



■缶バッジ　全2種　各\600（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


・イラスト：約5.7cm


・実写：約5.7cm



■コンパクトミラー　全1種　各\2,000（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


ステンレス、PU


【サイズ】


約8.4cm×6.1cm



■マグカップ　全1種　各\2,500（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


陶器


【サイズ】


約9.5cm×8.2cm



■トートバッグ　全1種　各\3,800（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


綿


【サイズ】


約37cm×36cm×10cm



■Tシャツ　\5,000（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


綿


【サイズ】


・M：約 身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm


・L：約 身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm


・XL：約 身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm



■ロングスリーブTシャツ　\6,000（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


綿


【サイズ】


・M：約 身丈70cm×身巾52cm×肩巾47cm×袖丈61cm


・L：約 身丈74cm×身巾55cm×肩巾50cm×袖丈62cm


・XL：約 身丈78cm×身巾58cm×肩巾53cm×袖丈63cm



■タペストリー　全1種　各\4,000（税込）



※画像はイメージです。

【素材】


ポリエステル


【サイズ】


約43cm×30cm


【受注期間】



2026年5月6日（水・祝）18：00～2026年5月24日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年6月下旬～2026年7月上旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22362/


【関連リンク】



▼『米澤 茜』X


https://x.com/AkaneY_banu


▼『米澤 茜』Instagram


https://www.instagram.com/akaneyonezawa.banu



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


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■公式X


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