【イベントレポート】創立40周年を記念した冠試合を開催！

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、2026年5月6日（水・祝）にPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催される明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節V・ファーレン長崎vsファジアーノ岡山を冠試合の「ジャパネットDAY」として開催いたしました。

19,802人が来場した今回の冠試合では「ジャパネット創立40周年～毎日を、もっと特別に。～」をテーマに、スタジアム内だけでなく、長崎スタジアムシティの施設全体を回遊しながら、ジャパネットグループが展開するさまざまな事業の「想い」や「つながり」を楽しみながら知っていただけるイベントを実施しました。

■当日の主なイベントの様子

1. 創業者・高田明によるキックインセレモニー

試合前には、創業者・高田明が登場。スタジアムに集まったファン・サポーターへ向けて、40年間の感謝と未来へのメッセージを伝え、力強いキックインセレモニーで会場を盛り上げました。

話のなかで40周年という節目を迎えられた喜びを語るとともに、「ピース（平和）」と「ハピネス（幸せ）」という名を冠したこの場所から、「一人でも多くの人のために、地球のために、そんな想いで皆様と進んでいきたい」という想いを伝えました。

さらに、岡山の放送局が協力してくれたからこそ今のショッピング放送の全国展開があるという創業期の秘話を明かし、対戦相手である岡山への敬意と感謝を示す一幕もありました。

2. 豪華賞品が当たる！「ジャパネットクイズ大会」

場内ビジョンとスマートフォンを連動させた参加型クイズ大会を実施 。テレビショッピングでお馴染みのMCが、ジャパネットの各事業を紹介するクイズを出題しました 。当選者には事業にまつわる豪華賞品が贈られ、場内は大いに盛り上がりました。

3. 施設を回遊する「ワクワクシールラリー」

長崎スタジアムシティ内の各施設（ジャパレクラボ、VS STADIUM NAGASAKI、ONSEN＆SAUNA YUKULU等）では、クラブマスコット「ヴィヴィくん」とジャパネットキャラクターがコラボした限定シールの配布を行いました 。全6種類を集めるため、試合前後も多くの家族連れが施設内の回遊を楽しみました。

4. 自社開発システムを体感！キャッシュレスガチャ体験会

特設ブースでは、自社開発のシステムを利用した「2円」でできるキャッシュレスガチャ体験会を実施 。700名を超えるお客様にテクノロジーを活用した新しい体験を通じて、ジャパネットのモノづくりへのこだわりを身近に感じていただきました。

5.試合後のお楽しみもジャパネットが負担！プレミアムサウナとチーズケーキが無料

一日を通して長崎スタジアムシティをゆっくりお楽しみいただきたいという想いから、温浴施設「YUKULU」のプレミアムサウナ無料と、スタジアムシティホテルレストラン「洵」「V.VERDE」ではバスクチーズケーキが無料という２つの特典をご用意しました。

▼ONSEN&SAUNA YUKULU

https://www.nagasakistadiumcity.com/yukulu/

▼スタジアムシティホテル長崎レストラン

https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/restaurant_bar/