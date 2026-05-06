ReoNa、豊島区とアニメイト主催【AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」】に出演
Photo by中井 智久
奄美大島出身のアーティスト・ReoNaが、2026年5月5日（火・祝）に東京・アニメイトシアター（アニメイト池袋本店 北館B2F）にて開催された、株式会社アニメイト主催「AOM presents Cheer Concert『ReoNa -よりみち-』」に出演した。
本イベントは、アニメイトによる音楽ライブ企画「AOM（animate opportunity meeting）」の一環として 、“寄り添いあう道”を意味する「よりみち」をタイトルに掲げ、出演者と来場者、そして関係者すべてがそれぞれの歩幅で関わることをコンセプトに、豊島区在住・在学の学生を招待し、チア・コンサートとして実施された。
当日は、アコースティック編成によるライブパフォーマンスやトーク、来場者とのコミュニケーションを交えた構成で実施。
また本公演に際し、豊島区長・高際みゆき氏からもメッセージも寄せられ、地域と文化活動の連携による取り組みとしての意義が示された。
【豊島区長・高際みゆき氏からのメッセージ】
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豊島区長の高際みゆきです。
この度は、AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」が開催されましたことを心よりお慶び申し上げます。
豊島区では、昨年4月に「豊島区基本構想・基本計画」を策定しました。その中で、区民の皆さんに文化鑑賞や文化活動の裾野を拡大する方針を示しており、特に子どもたちに様々な体験の機会を創出していく取り組みに力を入れています。
みなさんご承知のとおり、豊島区はこれまで、「マンガ・アニメ・コスプレの聖地」として、様々な取り組みを行ってきました。
そうした中、とても人気のあるアニソンシンガーであるReoNaさんが豊島区の取り組みに賛同してくださり、今回のチア・コンサートに豊島区に在住・在学の小学生・中学生・高校生の皆様を無料でご招待していただきましたことは大変嬉しく、そして心強く思っています。
参加してくれた皆さんにとって、このコンサートが「迷い、立ち止まり、“よりみち”をしてもいい場所」であることを感じていただき、明日からの生活により輝きや希望をもたらしてくれることを期待しています。
ReoNaさん、今日は本当にありがとうございます。
豊島区は、これからも子どもたちが未来を切り拓く創造力を養えるよう、事業を展開してまいります。今後も、豊島区の取り組みに力を貸してくださると嬉しいです。
それでは、皆さん、素敵な時間を思いっきり楽しんでください！
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舞台となったアニメイトシアターには、普段のライブの雰囲気とはまた違う学生や親子たちが客席を埋める。ReoNaの“お歌”に触れたことがある子たちなのだろうか？ 思いを馳せているとステージは暗転。ステージに登場したReoNaは深々と礼をして着席。今回はギターとピアノのアコースティック編成。一曲目は「ANIMA -Naked Style.-」からだ。通常の「ANIMA」とも違うスリリングな展開のアレンジで開幕したコンサート、続けて「メメント・モリ」を歌い上げる。
Photo by中井 智久
Photo by中井 智久
挨拶では「いかなきゃいけない場所、やらなきゃいけないこと、色々あるかも知れないけど、今この時間は全てを忘れて、よりみちしてもらえますように」と語り、続けて久々の披露となる「地球が一枚の板だったら」を歌う。2023年にNHK「みんなのうた」でも放送されたこの曲は、当コンサートにピッタリとフィットする一曲。
「絵本にもなっているお歌、物語をたどるように、歌詞に、言葉に耳を傾けてもらえたら嬉しいです」と続いて「さよナラ」へ。狼のナラと人間のさよこの物語、悲しい、だけど優しさにあふれる一曲。丁寧に大事に歌い上げるその姿には、チア・コンサートならではの思いが込められているようだ。そんな選曲に客席からは温かい拍手が。
ここで本コンサートならではの、会場に足を運んだ学生たちさんたちとのトークのコーナーが設けられた。今日ライブに来た人、そしてReoNaの音楽に初めて触れた人の多さに少し驚いた顔を見せるReoNa。普段は絶対行わないファンからの質問も受け付けることに。
「飼っている三匹の猫で一番仲良しなのは誰ですか？」「なんで歌手になろうと思ったんですか？」「自分の曲で一番好きな曲はなんですか？」など質問が飛ぶ。そしてReoNaからは「逆に質問してもいいですか？今日はなんでこの「よりみち」に来てくれたんですか？今学校で流行っているアニメは？」と温かい語らいの時間が過ぎていく、それぞれの質問の回答はこの場に集まってくれた皆さんのものなので、ここではあえて割愛させて頂く。
そして質問にもあった猫の話から「猫失格」を披露、手拍子を求めると子どもたちも合わせて手を叩く。セッションのような目線を合わせながらの演奏が心地よい。
改めてここで自身の「絶望系アニソンシンガー」としての原点をしっかりと語ったあとに、「自分のココロに嘘をついてしまったことありませんか？ いろんな自分があるけれど、本当の自分って一体誰が決めるんでしょうか…？ 名も無き絶望に、名も無きお歌で寄り添えますように」と語り「unknown」を囁くように歌い出す。
歌の温度が上がったような感覚がする。相手を子供扱いするのではなく、対等に寄り添い合う人間と認めて、熱量を伝えるように歌い上げるReoNa。ちゃんと本気で取り組むから、届く可能性を秘めていることをReoNaは理解している。
その流れで奏でられるのは「芥」。絶望系アニソンシンガーである自身のアイデンティティを“お歌”に乗せて届けていく。何者でもないけれど、それでも生きていくという思いは、ReoNaがデビューから紡ぎつづけてきた思いのバトンリレーのようにも感じられた。
「アニソンシンガーReoNaのふるさとで、人間ReoNaのふるさとの曲を」と歌われた、自身のルーツである奄美大島との邂逅で生まれた最新曲「結々の唄」では、奄美のメロディーに乗せて、慌てなくてもいい、無理はしなくてもいい、たまにはしんどかったら「よりみち」してもいいんじゃない？ そんな人生の先輩であるお姉ちゃんからの、アドバイスのように音楽が奏でられる。
最後に選ばれたもう一曲は「ライフ・イズ・ビューティフォー」。歌われる前には「今日を生きるあなたに、このお歌が寄り添えますように」の言葉も添えられた。土砂降りの日もあるけど、晴れの日もあるよね、生きてりゃいいのよ。軽やかな音楽の上にそんな思いが載せられていく。
「今日は本当にありがとうございました、ReoNaでした、じゃあな！」の言葉と共に、拍手の中、手を振りステージから去ったReoNa。ゴールデン・ウィークの後半に、ほんの一時間ちょっとの「よりみち」の時間。少年少女のココロにどんな思い出が残ったのか、それがわかるのは、きっと遠くない未来だ。
レポート：加東岳史
★5/5(火・祝)開催 AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」
1. ANIMA -Naked Style.- 2. メメント・モリ 3．地球が一枚の板だったら 4. さよナラ 5. 猫失格 6. unknown 7. 芥 8. 結々の唄 9. ライフ・イズ・ビューティフォー 2027年3月6日（土）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～】、2027年3月7日（日）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～】のYouTube先行受付期間（2026年4月20日～2026年5月18日）にあわせ、過去のライブを中心とした映像をYouTubeチャンネルにて順次プレミア公開する特別施策を実施中。 その第二弾動画として2026年5月6日(水)22:00に神崎エルザ starring ReoNa × ReoNa Special Live “AVATAR 2024”より「Independence」のライブ映像が公開される。 ■神崎エルザ starring ReoNa『Independence』2024.10.19 神崎エルザ starring ReoNa × ReoNa Special Live “AVATAR 2024” https://youtu.be/VUKGklO_9Rg ※2026年5月6日(水)22:00 YouTubeプレミア公開 なお、２０２６年7月19日（日）から開催する『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のファミリーマート先行も4/20よりスタートしているので併せてチェックしてほしい。 〇ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM YouTube先行 https://eplus.jp/reona/ 〇ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈- ファミリーマート先行 https://eplus.jp/reona/ ■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた） 好評配信中！！ ■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた） ■配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta ■【Music Video】結々の唄：https://youtu.be/8QlHqjc-_GM ■【ライブ映像】結々の唄（ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”）： https://youtu.be/0jD5mgqjOOM 2027/3/6（土） ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～ 2027/3/7（日） ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～ 会場：ぴあアリーナMM 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２ YouTube先行抽選受付中 ▼お申込みはこちら https://eplus.jp/reona/ ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈- 《公演スケジュール》 7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00 7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00 7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00 8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00 8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00 8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00 各プレイガイドにて抽選受付中 ▼お申込みはこちら イープラス http://eplus.jp/reona/ ローチケ http://l-tike.com/reona/ チケットぴあ http://w.pia.jp/t/reona/ ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈- 《公演スケジュール》 10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00 10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00 10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00 10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00 10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30 11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00 12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00 12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00 ファミリーマート先行抽選受付中 ▼お申込みはこちら https://eplus.jp/reona/ 2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。 2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。 2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。 「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定しており、2026年10月からはオールシーティングのReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”の開催決定を発表。 2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる、ぴあアリーナMM公演2days『2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』、『2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』の開催を発表。絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。 ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/ ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage
配信シングル「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」情報
ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM
ReoNa動脈・静脈プロジェクト
Profile
1. ANIMA -Naked Style.-
2. メメント・モリ
3．地球が一枚の板だったら
4. さよナラ
5. 猫失格
6. unknown
7. 芥
8. 結々の唄
9. ライフ・イズ・ビューティフォー
2027年3月6日（土）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～】、2027年3月7日（日）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～】のYouTube先行受付期間（2026年4月20日～2026年5月18日）にあわせ、過去のライブを中心とした映像をYouTubeチャンネルにて順次プレミア公開する特別施策を実施中。
その第二弾動画として2026年5月6日(水)22:00に神崎エルザ starring ReoNa × ReoNa Special Live “AVATAR 2024”より「Independence」のライブ映像が公開される。
■神崎エルザ starring ReoNa『Independence』2024.10.19 神崎エルザ starring ReoNa × ReoNa Special Live “AVATAR 2024”
https://youtu.be/VUKGklO_9Rg
※2026年5月6日(水)22:00 YouTubeプレミア公開
なお、２０２６年7月19日（日）から開催する『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のファミリーマート先行も4/20よりスタートしているので併せてチェックしてほしい。
〇ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM
YouTube先行 https://eplus.jp/reona/
〇ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-
ファミリーマート先行 https://eplus.jp/reona/
■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）
好評配信中！！
■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）
■配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
■【Music Video】結々の唄：https://youtu.be/8QlHqjc-_GM
■【ライブ映像】結々の唄（ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”）： https://youtu.be/0jD5mgqjOOM
2027/3/6（土）
ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～
2027/3/7（日）
ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～
会場：ぴあアリーナMM
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２
YouTube先行抽選受付中
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ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-
《公演スケジュール》
7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00
各プレイガイドにて抽選受付中
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イープラス http://eplus.jp/reona/
ローチケ http://l-tike.com/reona/
チケットぴあ http://w.pia.jp/t/reona/
ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-
《公演スケジュール》
10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00
10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00
10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00
10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00
10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00
12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00
12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00
ファミリーマート先行抽選受付中
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2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。
2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。
2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。
「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定しており、2026年10月からはオールシーティングのReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”の開催決定を発表。
2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる、ぴあアリーナMM公演2days『2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』、『2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』の開催を発表。絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。
ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/
ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage