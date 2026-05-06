観月ありささん アンバサダー就任のお知らせ

有限会社銀座ロッソ

有限会社銀座ロッソ（本社：東京都中央区銀座1-8-14銀座大新ビル6階、代表取締役：言野優子）は、女優の観月ありささんを新たなブランドアンバサダーに迎えることを発表しました。

観月ありささんは、モデルとしてのデビュー以降、女優・アーティストとして常に第一線を走り続け、日本のエンターテインメントシーンを牽引してきた存在です。時代の移り変わりの中においてもなお、その美しさと存在感は色褪せることなく、多くの人々を魅了し続けています。

流行に左右されない確かな審美眼と、自身の美と真摯に向き合い続ける姿勢。

その在り方は、「細胞レベルから美しさを呼び覚ます」というREVIの思想と深く共鳴しています。

「本質から満たされる、美しさへ。」

REVIはこれまで、ハーブピーリングをはじめとする革新的なトリートメントと、ホームケアを融合させた独自のアプローチにより、肌本来の力を最大限に引き出す美容を提案してまいりました。

一時的な美しさではなく、積み重ねによって生まれる“揺るぎない美”を追求する姿勢こそが、ブランドの核となる価値です。

今回のアンバサダー就任は、その価値観をより広く、そしてより深く社会へと届けていくための象徴的な取り組みとなります。

今後は観月ありささんとともに、キービジュアルの展開、各種プロモーション、イベントなどを通じて、REVIが提案する次世代の美容価値を発信してまいります。

銀座ロッソはこれからも、本質的な美しさを追求し続けるすべての方へ、新たな価値と体験を提供してまいります。

■観月ありささん プロフィール

1976年12月5日生まれ。東京都出身。

幼少期よりモデルとして活動を開始し、1991年5月「伝説の少女」で歌手デビュー、女優としても本格的にキャリアをスタート。数々の話題作に出演し、一躍トップ女優としての地位を確立。

代表作には「ナースのお仕事」シリーズをはじめ、多数の連続ドラマ・映画・舞台作品があり、長年にわたり幅広い世代から支持を集める。

特に連続ドラマにおいては、長期にわたり主演を務め続けるなど、日本のテレビドラマ史においても稀有な実績を持つ存在として知られている。

女優、歌手、ファッションなど多岐にわたる分野で活躍。

その洗練されたライフスタイルと圧倒的な存在感は、時代を超えて多くの女性の憧れであり続けている。

現在もなお第一線で活躍を続けながら、年齢にとらわれない美しさと生き方を体現する象徴的な存在として、高い評価を得ている。

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