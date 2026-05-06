オトメイト新作「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」発売記念！プレゼントキャンペーンのお知らせ

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年8月27日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」の発売を記念した、プレゼントキャンペーンの実施を決定いたしました。

キャンペーンでは、本作をお買い上げいただいた方の中から抽選で、薄葉 カゲロー氏描き下ろしのアクリルミニブロックやメインキャストのサイン色紙をプレゼントいたします。

応募方法や注意事項などの詳細は、キャンペーンお知らせページよりご確認ください。

▼キャンペーンお知らせページ

https://www.otomate-p.jp/information/20260506/

■応募締め切り

2026年9月25日（金）※当日消印有効

レシート・納品書等有効期間：2026年8月27日（木）～ 2026年9月20日（日）

■賞品

１. 描き下ろしアクリルミニブロック（アレクサンドル・シラージ）：10名様

２. 描き下ろしアクリルミニブロック（ジョナス・フィッツジェラルド）：10名様

３. メインキャスト5名寄せ書きサイン色紙：3名様

メインキャストミニサイン色紙：各3名様

４. アレクサンドル・シラージ 役：前野 智昭さん

５. ザビーネ・アルブレヒト 役：鈴木 崚汰さん

６. マエル・ド・ラヴァル 役：八代 拓さん

７. ラファエル・ナーダシュディ 役：岡本 信彦さん

８. ジョナス・フィッツジェラルド 役：古川 慎さん

■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」とは

「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする

舞台は19世紀初頭の東欧。

日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。

地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。

そして、ナポレオンの東欧方面への侵攻と共に、物語は動き出す――

「薄桜鬼」シリーズのスピンオフ作品。変若水（おちみず）の起源を探る物語。

■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」ストーリー

19世紀初頭の旧東欧の地。

ナポレオン率いるフランス軍の進軍の噂が立つ中、

侵略を恐れる人々は古の約束に従い、ベレジンスキー辺境伯領を治める謎の領主に

『供犠』を差し出して街を守ろうとしていた。

選ばれたのは身寄りもなく修道院に住む少女、サラ・デュドネ。

街と人々のため、死を覚悟して向かった彼女を待っていたのは、

謎の領主――吸血鬼――との思いもかけない日々だった。

やがて迫り来るフランス軍と吸血鬼を狩る謎の部隊。

いつしか、主人公は選択を迫られる。

吸血鬼の血を飲み、彼らと共に戦うのか。

吸血鬼に血を与え、彼らに大罪を重ねさせながら戦い続けるのか――。

【商品概要】

タイトル ：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女

（ハクオウキイブン ベレジンスキーノマジョ）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向けドラマティックADV

CERO ：「C」（15才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2026年8月27日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

総合ディレクター ：藤澤 経清

キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー

主題歌

▼オープニングテーマ

「Difinitive Time」

歌 ：小岩井 ことり

作詞 ：小岩井 ことり

作曲・編曲： 森 拓人

インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ

▼エンディングテーマ

「Velours」

歌 ：瑞葵（UNIDOTS）

作詞：鞠

作曲：鞠

公式サイト ：https://www.otomate.jp/witch_bere/

公式SNS ：https://x.com/WitchB_otomate

SNSハッシュタグ：#薄桜鬼 #ベレ魔女 #オトメイト #乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です