【Dior】ナオミ・ワッツがメットガラ 2026で着用したドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
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2026年5月4日、ニューヨークにて開催されたメットガラ 2026に、ナオミ・ワッツがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
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ナオミ・ワッツは、ブラックのサテンドレスを着用しました。このドレスは、ガーゼの上にモスリンのベールが重ねられ、布製の花が刺繍され、外側にカーブを描いたスカートが特徴です。ナオミ・ワッツはハイジュエリーのリングとイヤリングも身に纏いました。
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