「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズをにじさんじオフィシャルストアにて2026年5月7日(木)19時から事前販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズの事前販売を2026年5月7日(木)19時からにじさんじオフィシャルストアにて開始いたします。

2026年5月7日(木)19時から「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズの事前販売を開始！

2026年7月31日(金)に東京国際フォーラム ホールＡにて開催される「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」(https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/)のライブグッズが登場！

グッズラインナップは、ペンライト、Tシャツ、アームカバー、トートバッグ＆ポーチセット、

フロッキーマスコット、ぬいライブルックセット、リングライトセット、オーロラアクリルパネル、アクリルスタンド、クリアファイル＆ステッカーセット、ランダム缶バッジ、ランダムカードに加え、シュガープチゼリー、当日会場&事後販売限定のカプセルトイの14種類。

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズは、2026年5月7日(木)19時からにじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)にて事前販売をいたします。

※受注販売ではなく在庫販売になります。

また、「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズは、当日会場販売の実施も決定しております！

詳細につきましては順次にじさんじ公式X (https://x.com/nijisanji_app)、にじさんじ公式 イベント物販X (https://x.com/nijisanji_goods)、イベント特設公式サイト(https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/)にてお知らせいたしますので、続報をお待ちください。

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズ紹介

■ペンライト

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W90mm×H203mm×D90mm

・素材

本体：ABS樹脂

ストラップ：ポリエステル・ABS樹脂

箱：紙

・使用電池：マンガン単4×3本

・発光色：ライトブルー⇒オレンジ⇒パープル⇒ピンク⇒レッド⇒グレー⇒イエロー⇒ネイビー⇒グリーン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■Tシャツ

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：着丈68cm / 身幅56cm / 肩幅48cm / 袖丈23cm

・素材：ポリエステル65% 綿35%

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■アームカバー

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種(2本セット)

・サイズ(約)：長さ38cm

・素材：アクリル100%

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■トートバッグ＆ポーチセット

・価格：4,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

トートバッグ

本体：W360mm×H405mm（フリルこみはH460mm）

持ち手：長さ530mm

ポーチ：W110mm×H148mm×D64mm

・素材

トートバッグ：ポリエステル

ポーチ：ポリエステル、PVC、亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■フロッキーマスコット

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

叶：W42mm×H58mm×D40mm

ロト：Ｗ42mm×H50mm×D32mm

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ライブルックセット

・価格：3,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

Tシャツ：W70mm×H40mm

パンツ：W55mm×H28mm

トートバッグ：W30mm×H52mm

チャーム：W14mm×H30mm

ぬいデコステッカーシート：W100mm×H150mm

・素材

Tシャツ：ポリエステル

パンツ：ポリエステル

トートバッグ：ポリエステル

チャーム：アクリル、ゴム

ぬいデコステッカーシート：発泡PVC、PET

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■リングライトセット

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種(2個セット)

・サイズ(約)

シリコンリング込み：W30mm×H45mm

シリコンリングを除いた場合：W30mm×H28mm

・素材

本体：ABS樹脂

リング：シリコン

台紙：紙

ブリスター：PET

・使用電池：コイン電池：CR1220×2個

・発光色：白

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■オーロラアクリルパネル

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：Ｗ148mm×H210mm

・素材

本体：アクリル

足：鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

本体：Ｗ82mm×H144mm以内

※種類によりサイズが異なります

台座：W59mm×H36mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■クリアファイル＆ステッカーセット

・価格：1,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

クリアファイル：W220mm×H310mm

ステッカー：W45mm×H74mm以内

※ステッカーは、種類によりサイズが異なります

・素材

クリアファイル：PP

ステッカー：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：600円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：紙、ブリキ、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムカード

・価格：400円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■シュガープチゼリー

・価格：1,500円(税込)

・種類：全1種（シトラス味10個入り）

・サイズ(約)

パッケージ(クリアケース)サイズ：66mm×66mm×66mm

・素材：本体記載の表示をご確認ください。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※本商品は、にじさんじオフィシャルストアでのお取り扱いはございません。

※公演当日、客席での食品の開封およびお食事はご遠慮いただきますようお願いいたします。

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」カプセルトイ

■カプセルトイ

・価格：600円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)

アクリルキーホルダー：Ｗ40mm×Ｈ57mm以内

缶バッジ：直径56mm

ピンズ：W25mm×H34mm以内

ラバーバンド：円周202mm×幅12mm

ボイスキーホルダー：W38mm×H44mm

・素材

アクリルキーホルダー：本体 アクリル／ボールチェーン：鉄

缶バッジ：ブリキ、紙、PET

ピンズ：亜鉛合金

ラバーバンド：シリコン

ボイスキーホルダー：本体 ABS樹脂／金具：鉄

・使用電池

ボイスキーホルダー：ボタン電池(LR1130)×2個



※本商品は当日会場販売・事後販売限定となり、事前販売でのお取り扱いはございません。各販売場所によって、購入上限数が異なりますのでご注意ください。

※当日会場販売時、お1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※オフィシャルストアでの事後販売時、お1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

にじさんじオフィシャルストア購入特典

■にじさんじオフィシャルストア限定：37カード

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズをにじさんじオフィシャルストアにて税込5,000円以上ご購入いただいたお客様に「37カード(全1種)」を1点プレゼントいたします。



・サイズ(約)：W85mm×H54mm

・素材：紙、PP

・視聴期限：2026年10月31日(土)23:59

※1会計 商品合計5,000円(税込)以上のご購入で1点プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

※電話でメッセージが聞けるのは1回のみです。

※WEBサイト(https://37card.jp/)では、有効期限内に限り何度でもメッセージをお聞きいただけます。

※詳しい利用方法は同封の説明書をご確認ください。

「37card」の詳細はこちらからご確認ください。https://37card.jp/

※日本国内向けのサービスとなっております。 海外でのご利用は保証しておりません。

※本カードの音声をWEB/SNSにアップする行為は禁止いたします。

会場購入特典

■会場限定：フォンタブ

「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」会場内オフィシャルグッズ販売ブースで税込5,000円以上ご購入いただいたお客様に「フォンタブ(全1種)」を1点プレゼントいたします。



・サイズ(約)

フォンタブ：W58mm×H110mm（本体部分の全長）

ネックストラップ：W17mm×H440mm（テープ部分の全長）

・素材：

フォンタブ：TPU、鉄

ネックストラップ：ポリエステル、鉄、亜鉛合金

※無くなり次第配布終了となります。

※1会計 商品合計5,000円(税込)以上のご購入で1点プレゼントいたします。(カプセルトイは計算対象外となります。)

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点までとなります。

イラストレーター

■「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」ライブビジュアル

KonYa 様 (https://x.com/hxPTwPREsH6ll10)

■「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズ等身ビジュアル

hou 様(https://x.com/honippo/)

■「叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-」グッズミニキャラビジュアル

三つ海 様(https://x.com/shippo0x03)

販売概要

・事前販売開始日時： 2026年5月7日(木)19:00

※在庫販売となります。

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_935

・発送予定：2026年7月中旬以降

※発送予定の変更を行う場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・にじさんじ公式 イベント物販X：https://x.com/nijisanji_goods

・ハッシュタグ：#叶_2ndライブ

叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-情報

■公演名：叶 2nd LIVE 孤独 -solitude-

■開催日：2026年7月31日(金) OPEN 17:30／START 18:30

■会場：東京国際フォーラム ホールA

■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kanae_2ndlive/

【叶(Kanae)】

■プロフィール

突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。

学生のように見えるが普段何をしているかは不明。

甘いボイスで、聞いているこちらの心が洗い流されるようなトークを繰り広げる

■主なリンク先一覧

叶 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kanae

叶 X：https://x.com/Kanae_2434

にじさんじ公式HP 叶（TALENTSページ）：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kanae

にじさんじストア 叶 関連グッズ：

https://shop.nijisanji.jp/1019







【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

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最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



































