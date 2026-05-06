FRUITS ZIPPER、全国ツアー国立代々木競技場 第一体育館公演4DAYSを完走！ 秋に史上最多18都市23公演を巡るホールツアー開催決定！

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FRUITS ZIPPERが5月6日（水・祝）、国立代々木競技場 第一体育館で行われた『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。

2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年末には第76回NHK紅白歌合戦に初出場、今年2月には初の東京ドーム公演を成功させたFRUITS ZIPPER。デビュー4周年を記念したアリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』は、4月24日（金）の横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、東京公演には国立代々木競技場 第一体育館にて5月2日（土）、3日（日）、5日（火・祝）、6日（水・祝）の4日間で約50,000人のファンが集結した。

最終日のラストでは、9月よりグループ史上最多公演数となる18都市23公演を巡る全国ホールツアー開催を発表。大きな歓声が上がるなか、メンバーの真中まなは「みんながくれるパワーが私たちの大きなパワーになっています。今回のアリーナツアーを無事に完走したら、ホールツアーでもっともっと色々なところへ皆さんに会いに行きたいと思います！」と意気込んだ。秋のホールツアーは、石川、岐阜、三重、愛媛、熊本の5県が単独公演初開催となる。

この4周年アリーナツアーでさらにパワーアップし、秋にまた日本全国のファンに笑顔を届けに行くFRUITS ZIPPER。今年も彼女たちから目が離せない。

PHOTO：ヨシモリユウナ

＜開催中アリーナツアー情報＞

『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』

4月24日（金）神奈川県 横浜アリーナ

4月25日（土）神奈川県 横浜アリーナ

5月2日（土）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月3日（日）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月5日（火・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月6日（水・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

＜今秋開催ホールツアー情報＞

『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』

9月3日（木）神奈川県 よこすか芸術劇場（大劇場）

9月16日（水）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

9月18日（金）千葉県 松戸・森のホール21 大ホール

9月21日（月・祝）三重県 三重県文化会館 大ホール

9月23日（水・祝）岐阜県 長良川国際会議場 メインホール

9月25日（金）愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

9月30日（水）大阪府 グランキューブ大阪 メインホール

10月1日（木）大阪府 グランキューブ大阪 メインホール

10月4日（日）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

10月6日（火）宮城県 仙台サンプラザホール

10月7日（水）宮城県 仙台サンプラザホール

10月11日（日）石川県 本多の森北電ホール

10月13日（火）香川県 レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）

10月15日（木）愛媛県 松山市民会館 大ホール

10月26日（月）福岡県 福岡サンパレス

10月27日（火）熊本県 熊本城ホール メインホール

11月5日（木）広島県 広島文化学園HBGホール

11月6日（金）広島県 広島文化学園HBGホール

11月12日（木）北海道 札幌市民芸術劇場hitaru

11月14日（土）東京都 東京ガーデンシアター

11月15日（日）東京都 東京ガーデンシアター

11月21日（土）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

11月22日（日）沖縄県 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/2026tour_autumn