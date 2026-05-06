Aile The Shotaプロデュースのダンスクルー“ODORI”、 初となるワンマンライブを渋谷WWWにて開催

株式会社BUZZ GROUP

株式会社RaySTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 勇翔）とAile The Shota（BMSG所属）が共同でプロデュースするダンスクルー「ODORI」が、自身初となるワンマンライブを2027年1月25日（月）に渋谷・Shibuya WWWにて開催することが決定しました。

＜ODORI 1st ONEMAN LIVE＞公演情報

公演名 ：ODORI 1st ONEMAN LIVE

日程 ：2027年1月25日（月）

OPEN 18:00 / START 19:00 / END 20:30

会場 ：Shibuya WWW（東京都渋谷区）

チケット情報

【PREMIUM TICKET】

料金 ：\8,000（税込）

枚数 ：50枚限定

販売方法：先行抽選販売

＜特典内容＞

・最優先入場

・PREMIUMエリア（前列観覧）

・終演後ミート&グリート

・直筆サインプレゼント（全メンバー）

【一般TICKET】

料金 ：\5,500（税込）

販売方法：先行抽選販売 / 一般販売（先着）

＜販売スケジュール＞

抽選受付期間 ：5/6（水祝）21:00 ～ 5/20（水）23:59

当落発表 ：5/22（金）21:00

一般販売（先着）：5/26（火）12:00 ～

チケット：https://buzz-ticket.com/e/odori-1st-oneman-live(https://buzz-ticket.com/e/odori-1st-oneman-live)

チケットを購入 :https://buzz-ticket.com/e/odori-1st-oneman-live

プロデューサー・Aile The Shotaからコメント

2024年日本全国に渡り開催したオーディションを経て、『ODORI』を発足しました。

Aile The Shotaとして彼らと共に日本のダンスシーンの中で過ごし、敬意と愛は増すばかり。2027年、ODORI初となるワンマンライブ。踊り、踊らせ、とどまらないために。最高峰の音楽と踊りを持ってして、あなたをお待ちしております。

ODORIメンバーコメント

Ryuta Kuriki

Ryuta Kuriki

この度、ODORIとして初のワンマンライブを開催させて頂くことが決定しました！！ 皆さんいつも温かい応援ありがとうございます！ 自分達は数多くの参加があったオーディションで狭き門を潜り抜け、合格をさせていただき集まったメンバーです。ジャンルも年齢もバラバラなメンバーが集まり活動しています。ここに至るまで、ODORIとしては様々な貴重な経験、メンバーの卒業、価値観のずれなど良いことも時にはぶつかる時もありました。現在は11人、新体制での活動になり、新しいステップアップ、ODORIとして何ができるのかが今試される時かと思います。自分達にしか作れないエンターテイメントを是非体感しに来てください！ 後悔はさせません！ 楽しみにしていてください！！

HIROTO.

HIROTO.

このたびODORIとして、初のワンマンライブを開催させていただくことになりました。結成から1年半ほど活動させていただく中で、決して当たり前ではない経験や景色をたくさん見させていただきました。そして、約2年というこのタイミングでワンマンライブを開催できることを、とても嬉しく思っています。何より、これまで僕たちの活動を支えてくださっているShotaくんをはじめ、RaySTAの皆さま、そしていつも応援してくださっているファンの皆さまに、心より感謝しています。このライブで、これまで積み重ねてきたものをしっかり届けられるよう、メンバー全員で準備していきます！ぜひ楽しみにしていてください！ 是非会場でお待ちしております！

MiU

MiU

今回、ODORIとしてワンマンライブをやらせていただけることになりました。正直、まだ想像もつかない気持ちです。Shotaくんがたくさんの都市を巡る中で出会えた今のメンバーは、十人十色で個性に溢れています。そんな私たちのことを、もっとたくさんの方に知っていただけたら嬉しいです。普段からサポートしてくださる皆さん、そして支えてくださるファンの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、最高の1日にしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。

LEO

LEO

この度、ODORIとして初のワンマンライブを開催することになりました。正直、まだ実感は追いついていません。でも、それ以上に「このメンバーでこの日を迎えられる」ということが、すごく嬉しいです。Shotaくんが繋いでくれたこのチームは、本当に一人ひとりが違っていて、それぞれの色を持っています。だからこそ生まれるODORIにしかできない表現を、この日、全部ぶつけたいと思っています！

上京してから今日まで、たくさんの出会いと景色を経験させてもらいました。そのすべてが今の自分たちを作ってくれています。支えてくださっているすべての方へ。そして、いつも応援してくれている皆さんへ。感謝を言葉だけじゃなく、ダンスと音楽で届けます。11人でつくる、この日だけの特別な時間。必ず最高の1日にします。ぜひ会場で受け取ってください。お待ちしています。

suzuka

suzuka

オーディション、そして結成から約2年。ついに、はじめてのワンマンライブが決定しました。

ODORIとして過ごす中で出会ってきた、忘れられない数々の景色。その一つひとつを胸に、この日また新たな景色を皆さんと一緒に見られることに、今からドキドキとワクワクでいっぱいです。ここからさらに良いスタートを切れるように、そしてODORIとして最大限の"踊り"や"音楽"を届けられるように。この日が特別な一日になるよう、全力を尽くします。ODORIは、ジャンルも住んでいる場所も性格も異なる、個性あふれるメンバーが集まったグループです。その魅力をつなぎ、より多くの方に好きになっていただけたら嬉しいです。ステージに立てるのは、応援してくださる皆さんの存在があってこそ。ぜひ力を貸してください。会場でお会いできるのを楽しみにしています！

HARUTO

HARUTO

この度、ODORIとして初のワンマンライブを開催させていただくことになりました。もちろん、自分個人としても初めての挑戦です。初めてのことに挑戦するというのは、どんな時でも不安や緊張と隣り合わせだと思います。ですが、結成から一年半が経った今、この仲間達とならそんな気持ちさえも一緒に楽しみ、乗り越えていけると感じています。そんなふうに思える大切な仲間に出会わせてくれたShotaくんには、感謝の気持ちでいっぱいです。いつも応援してくださるファンの皆さん、支えてくださるスタッフチームの皆さんのおかげで、今のODORIがあり、このような挑戦ができます。関わってくださる全ての皆さんへ感謝を込めて、全身全霊で挑みます。2027.1.25、SHIBUYA WWWでお待ちしております。

SHOCO

SHOCO

ODORIのワンマンライブが2027年に開催されます。心から尊敬してやまないメンバーと、このようにひとつの大きな形として作品を残せることを、本当に嬉しく、そして誇りに思っています。ここまで歩んでこられたのは、いつもODORIに素晴らしい経験とチャンスを与えてくださるしょうたさん、そして日頃から温かく支えてくださるすべての方々のおかげです。その一つひとつの支えに、心からの感謝を込めて、このステージに立ちます。この特別な瞬間を、ぜひ会場で一緒に感じていただけたら嬉しいです。皆さんにお会いできるのを、心から楽しみにしています。

Okyame

Okyame

今回、ODORIとしてONE MAN LIVEを開催させていただける運びとなりました。自分のダンス人生においても、まさかという出来事で、全く想像が出来ないです。なので、それまでとにかく日々努力惜しまず、生活します！！ このような機会をいただけたこと、Shotaさんをはじめ、全ての方に感謝を込めて、この11人で最後まで素敵なものをつくりあげられたらと思います。是非観に来て下さい。

Hana Sugaya

Hana Sugaya

この度、ODORIとしてワンマンライブを開催させて頂くことになりました。上京した年にこのODORIの一員になることが出来、今日までたくさんの素敵な景色を見させて頂きました。この環境を支えて下さる全ての方々、花をODORIへと導いてくれたShotaくん、そしていつも応援して下さるファンの皆さまに、感謝の気持ちを込めてダンスで届けたいと思います。沢山の感謝の想いを込めて、メンバー11人で最高の１日にします！！ ぜひ観に来てください。宜しくお願いします。

KAYA

KAYA

この度ODORIとしてのワンマンライブを開催させて頂くことになりました。私にとってワンマンライブは夢のような大イベントであり、開催することが出来るだなんて想像もしていなかったです。ODORIのみんなと出会って約1年半、色んな困難を乗り越えて挑戦してきました。今回のワンマンライブもまた新しい挑戦になると思いますが、みんなと切磋琢磨！一生懸命素敵なイベントを作り上げますので、是非直接見に来て頂けたらなと思います。改めて、こうして開催することができたのは、普段から支えてくれているShotaくん、RaySTAの皆様、そして私たちを応援して下さっている皆様のお陰なんだと物凄く実感しております。本当にありがとうございます。皆様への感謝の気持ちをおどりで届けます！！

1/25会場でお待ちしております！！

Lunny munny

Lunny munny

私たちODORIとして初のワンマンライブです。出逢ってまだ1年半しかたっていないけれど、その時間の中でたくさん悩んで、ぶつかって、乗り越えてきました。今の私たちだからこそ届けられる姿を、まっすぐに見てもらいたいです。そして、私たちを出逢わせてくれて、たくさんの経験と愛をくれたShotaくんへ、心からの感謝を込めて。この日、来てくれるみなさんにとっても、忘れられない時間と景色になりますように。全力でお届けします。会場でお待ちしています！

ODORI

「ODORI」はダンスと音楽が交差する独自のアーティスティックな世界観を持ち、結成以来そのパフォーマンスは多くの人々を魅了し続けています。これまでの楽曲を存分に披露するほか、ライブならではの演出でその世界観を存分に体感できる公演となります。ファン待望の初のワンマン公演に、ぜひご期待ください。

ODORI公式SNS情報

Instagram：https://www.instagram.com/odori_official_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@ODORI-DANCECREW

株式会社RaySTA

社名：株式会社RaySTA

代表者：飯田 勇翔

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：イベント制作、キャスティング、商品開発

HP：https://raysta.jp/

※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。