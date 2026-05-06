ブルックリンパーラー新宿でレコードカルチャーに浸るPOP UP『Brooklyn Parlor Presents KING OF DIGGIN’』開催決定！

株式会社ブルーノート・ジャパンBrooklyn Parlor Presents King of Diggin'

「人生における、無駄で優雅なもの、ぜんぶ。」をコンセプトに、N.Y.ブルックリンの多様なスタイルをベースに、日常の中のハイクオリティなフード＆ドリンクに加え、本・音楽・DJイベントなど複合的なカルチャーを提案する大型カフェ『ブルックリンパーラー新宿』と、日本が世界に誇るKing Of Diggin'ことMUROが持つ膨大なアナログ音源をベースに「誰も聞いたことのない音楽」を、パーソナリティのMACKA-CHINとともに旅するミッドナイトDJ MIXショー『MURO presents KING OF DIGGIN’（TOKYO FM 80.0MHz）』 がタッグを組み、レコードカルチャーに親しむPOP UP『Brooklyn Parlor Presents KING OF DIGGIN’』を開催いたします。

2026年5月23日(土)-5月28日(木)にわたり、当イベントの限定グッズが登場。さらには初日2日間にあたる5月23日(土)&5月24日(日)には、レコードショップや音楽カルチャーの担い手たちが一堂に会する、日本最大級のレコードイベント『TOKYO RECORD CONVENTION』も加わり、レコード市とDJイベントも同時開催。注目のレコードショップ12店舗がヴィンテージ盤からレア盤、最新リリースまで幅広いレコードを出品するほか、MUROをはじめとする総勢11組のDJが登場します。

イベント直前の5月20日（水）には、ブルックリンパーラー新宿をプロデュースするジャズクラブ、ブルーノート東京（南青山）に出演したアーティストからMUROがNonstop Mixでお届けする『MURO presents KING OF DIGGIN’ - DIGGIN' BLUE NOTE TOKYO』（TOKYO FM 80.0MHz）のOAも決定！

ブルックリンパーラーがレコードカルチャーに染まる特別な期間。音楽と人、そして空間が交差する特別な体験をぜひ会場で。

POP UP

期間：2026 5.23 sat. - 5.28 thu.

当イベントのオリジナルグッズを5月23日（土）～5月28日（木）の期間、会場限定で販売。

（画像はイメージとなります）

TOKYO RECORD CONVENTION

T-shirt image

期間：2026 5.23 sat. & 5.24 sun.

時間：15:00-21:00 *レコードマーケットは20:00まで

入場料：FREE

＜RECORD STORE＞

・Breakwell Records（5.23 sat. only）

・PAYME Archives

・Positive Pay For Records

・Manhattan Records

・Magic Touch（5.24 sun. only）

・Sure Shot Structures

・shibuzochan

・SIX OF SPADES

・Thank you, Soul

・東京コレクターズ（5.23 sat. only）

・FOURTH WAVE RECORD FACTORY

・Yellow Birch Records

＜GUEST DJ＞（順不同）

●2026 5.23 sat.

・MACKA-CHIN

・asuka ando

・NK-SUNSHINE

・SHO DA SCOTTIE

・ERIS

・JUNYA SHIMIZU（番組ディレクター）

●2026 5.24 sun.

・MURO

・MACKA-CHIN

・MAGARA

・CAPTAIN-C 20XX

・KASHI DA HANDSOME

・NORTHXSOUTH（Jamon Iberico & DON TICO TEA）

『MURO presents KING OF DIGGIN’- DIGGIN' BLUE NOTE TOKYO』

Brooklyn Parlor Presents King of Diggin' Lineup

ブルーノート東京（南青山）に出演したアーティストからMUROがNonstop Mixでお届け。

＜OA情報＞

『MURO presents KING OF DIGGIN’- DIGGIN' BLUE NOTE TOKYO』

2026 5.20 wed. 21:00-21:30(UTC+9) @TOKYO FM 80.0MHz

WEBSITE：https://www.tfm.co.jp/kod/

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/king_of_diggin/

イベント概要

Brooklyn Parlor Presents KING OF DIGGIN’

POP UP：2026 5.23 sat. - 5.28 thu.

TOKYO RECORD CONVENTION：

2026 5.23 sat. - 5.24 sun. / 15:00～21:00（ *レコードマーケットは20:00まで）

会場：Brooklyn Parlor SHINJUKU

東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス B1F

後援 : Tokyo FM / CHIYODA HOTEL RECORDS

協力 : BLUE NOTE JAPAN

▼イベント詳細URL

https://brooklynparlor.co.jp/shinjuku/post_event/kingofdiggin/

●MURO presents KING OF DIGGIN’（TOKYO FM 80.0MHz）

MUROの持つ膨大なアナログ音源をベースに「誰も聞いたことのない音楽」を旅するミッドナイトDJ MIXショー『MURO presents KING OF DIGGIN’』パーソナリティはMACKA-CHIN。2人のグルーヴが、東京の新しい音楽カルチャーを生み出していく。

https://www.tfm.co.jp/kod/

●TOKYO RECORD CONVENTION

レコードショップや音楽カルチャーの担い手たちが一堂に会する、日本最大級のレコードコンベンション。 ヴィンテージ盤からレア盤、最新リリースまで幅広いレコードが集まり、 DJプレイやアーティストによるフリーマーケットなど、音楽にまつわるカルチャーを丸ごと体験できるイベント。 過去には、2日間で8,000人以上を動員するなど、レコードファンが集う大型イベントとして注目を集めている。

https://www.instagram.com/tokyo_record_convention/

Brooklyn Parlor SHINJUKU（ブルックリンパーラー新宿）

東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス B1F

[OPENING HOUR]

Mon - Fri 12:00pm - 11:00pm

Sat / Sun / Holiday 11:30am -11:00pm

*Food Last Order 9:30pm

*Dessert & Drink Last Order 10:30pm

*9:30pm以降はバータイム営業とさせていただきます。

WEBSITE：https://brooklynparlor.co.jp/shinjuku/

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/brooklynparlor/