吸収性骨再生用材料「ヴァーテ」医療機器承認取得のお知らせ〔名古屋大学, 岡山大学, メニコン〕

国立大学法人岡山大学

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学と国立大学法人岡山大学、株式会社メニコンの共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 5月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学（本部：名古屋市、総長：杉山 直）、国立大学法人岡山大学（本部：岡山市、学長：那須保友）、株式会社メニコン（本社：名古屋市、取締役兼代表執行役社長 ＣEＯ：川浦康嗣）は、吸収性骨再生用材料「ヴァーテ」が2026年2月13日付けで、この度新たに日本において医療機器として承認を取得しましたことをお知らせします。



本医療機器は名古屋大学大学院医学系研究科 整形外科学と株式会社メニコン、および岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 システム生理学分野と株式会社メニコンによる共同研究の成果を用いて開発されました。



今回承認された、自己集合性ペプチドゲル技術を用いた本医療機器は、骨補填材として、骨欠損部の骨再生を補助することで、より良い医療の提供に貢献することが期待されます。

本件は、2026年4月7日に公開されました。

＜承認概要＞

○ 医療機器承認番号 30800BZX00042000

○ 名称

・一般的名称 吸収性骨再生用材料

・販売名 ヴァーテ

○ クラス分類 IV

○ 使用目的又は効果

本品は、自家骨と混合して骨欠損部に埋植することにより、骨再生を補助するものである。本品自体に置換荷重がかからない用途及びインプラントの初期固定性に関与しない用途に使用する。



＜大学における研究担当者＞

名古屋大学大学院医学系研究科 運動・形態外科学講座 整形外科学/リウマチ学 今釜史郎 中島宏彰 伊藤定之 安藤 圭（研究当時）

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医） 成瀬恵治

◆詳しい内容について

吸収性骨再生用材料「ヴァーテ」医療機器承認取得のお知らせ

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260407-1.pdf

◆本件お問い合わせ先

・名古屋大学

今釜史郎（いまがましろう）

名古屋大学大学院医学系研究科 運動・形態外科学講座 整形外科学/リウマチ学 教授



名古屋大学医学部・医学系研究科 総務課

TEL: 052-744-2040



・岡山大学

成瀬恵治（なるせけいじ）

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）システム生理学 教授

TEL: 086-235-7112



岡山大学 総務部 広報課

TEL: 086-251-7292



・株式会社メニコン 渉外広報部

TEL: 052-935-1187

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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