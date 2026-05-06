【岡山大学】岡山大学ユネスコチェア副チェアにOoi Lia准教授を任命

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 6日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年4月1日付で、学術研究院環境生命自然科学学域のOoi Lia准教授（特任）を岡山大学ユネスコチェア副チェアに任命しました。本学ユネスコチェアにおいて外国籍の教員が副チェアに就任するのは初めてです。同日、本学において任命式を執り行い、ユネスコチェアホルダーである横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）から任命書が授与されました。



Ooi准教授は、ナガセヴィータ株式会社との共同研究講座「糖質・植物生化学講座」の研究代表者として、糖質や植物の機能に着目した研究を推進しています。これらの研究は、気候変動や食糧問題など地球規模課題の解決を目指すものであり、産学連携による持続可能な社会の実現への貢献が期待されています。

今回の任命により、本学ユネスコチェアの国際的な活動をさらに強化するとともに、地域企業との連携を通じた研究・教育・情報発信を国内外に展開し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みをさらに加速させていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年5月6日に公開されました。

◆Ooi Lia准教授（特任）からのコメント

岡山大学ユネスコチェアの副チェアに任命されましたことを大変光栄に存じます。ナガセヴィータ株式会社と本学の共同研究講座である「糖鎖生物学・植物化学研究室」の責任者として、本イニシアティブのさらなる発展と国際的な影響力の向上に貢献してまいりたいと考えております。

また、糖鎖生物学、農業科学、微生物学、環境科学、そして持続可能な食料システムに関する専門性を生かし、新たなる、そして意義ある価値を共に創出していくことに尽力してまいります。副チェアとして、国連との緊密な連携のもと、持続可能な開発に向けた研究と教育を推進する本学の使命をさらに発展させていくことに大きな意欲を感じています。

多様な視点と専門性を結集することで、変革的なアイデアを生み出し、次世代の研究者やリーダーを育成し、より持続可能で包摂的な、より良い社会の実現に向けて貢献してまいります。

◆岡山大学ユネスコチェアについて

岡山大学ユネスコチェアは、2007年にユネスコの「ユネスコチェア・ユニツインプログラム」に基づき、「持続可能な開発のための教育（ESD）」を推進する拠点として認定されました。教育・研究・社会連携を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

現在は、岡山大学副学長（グローバル・エンゲージメント担当）の横井篤文教授がユネスコチェアホルダーを務め、国際連携や教育研究活動の推進を行っています。

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/unesco-chair/

任命式の様子

記念写真

◆参 考

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学ユネスコチェア

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/unesco-chair/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・ナガセヴィータ株式会社

https://group.nagase.com/viita/

◆参考情報

・【岡山大学】ナガセヴィータ株式会社との共同研究講座「糖質・植物生化学講座」を開設～糖質と植物の力を活用し、地球温暖化時代の食糧問題に挑戦～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003554.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学グローバルエンゲージメントセンター 担当：原田・津波

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8326（企画部国際企画課）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15250.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html