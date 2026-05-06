オトメイトとアナタを繋げる番組『オトメイト コネクト #04』SPRING INFORMATION 配信！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、オトメイト公式YouTubeチャンネルにて、オンライン配信番組『オトメイト コネクト #04』SPRING INFORMATIONを公開いたしました。
「オトメイト」の最新情報を知ることができる番組になっておりますので、ぜひご覧ください！
第4回のナビゲーターボイスは子安 武人さんが担当！
プロモーションムービーと共に発売日が発表された「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」や、「君に惑い、君に溺れる。」の深堀情報、「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」のキャラクターPVなどを公開しました。
さらに、「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」の発売を記念したプレゼントキャンペーンの情報や、初公開のオープニングムービーと共に「Sullyland Nursery Rhyme」の発売日も公開されました。
その他、本番組を視聴してくださった方にゲームソフトをプレゼントする抽選キャンペーンも実施していますので、お見逃しなく！
詳細は「オトメイト コネクト」番組内にて公開しておりますので、ぜひご覧ください！
▼『オトメイト コネクト #04』SPRING INFORMATION
https://youtu.be/neUOISTbnfs
【「オトメイト コネクト」とは】
「オトメイトとアナタを繋げる番組」をテーマに
オトメイトの最新情報や新作タイトルの深堀情報の他、
過去に発表したタイトルなどのクローズアップやイベント情報など見逃がせない情報をまとめた配信番組です。
「オトメイト コネクト」公式サイト：https://www.otomate.jp/otomate_connect/
【関連情報】
オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/
オトメイト公式SNS（X）：https://x.com/OtomateWeb
オトメイト公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UC4m5A81p-zvwKIry4yuLmcw
SNSハッシュタグ：#オトメイト #オトコネ
「BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- for Nintendo Switch」公式サイト：
https://www.otomate.jp/bws/switch/
「君に惑い、君に溺れる。」公式サイト：
https://www.otomate.jp/kiminimadoi/
「君に惑い、君に溺れる。」公式SNS（X）：
https://x.com/KK_otomate
「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」公式サイト：
https://www.otomate.jp/mix_dunk/
「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」公式SNS（X）：
https://x.com/MIX_otomate
「オトメイトパーティー2026」公式サイト：
https://www.otomate.jp/event/party/
「オトメイトパーティー2026」公式SNS（X）：
https://x.com/otomate_party
「オランピアソワレ ～天供島の桜便り～」公式サイト：
https://www.otomate.jp/event/olympia_sakura/
「オランピアソワレ」公式SNS（X）：
https://x.com/Olympia_otomate
「GW（ゴールデンウィーク）セール」公式サイト：
https://www.otomate.jp/sale/
「オトメイト コネクト プレゼントキャンペーン」お知らせページ：
https://www.otomate.jp/otomate_connect/igo94zag/
「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」公式サイト：
https://www.otomate.jp/crazy_chain/
「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-」公式SNS（X）：
https://x.com/CC_otomate
「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式サイト：
https://www.otomate.jp/witch_bere/
「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式SNS（X）：
https://x.com/WitchB_otomate
「Sullyland Nursery Rhyme」公式サイト：
https://www.otomate.jp/sullyland/
「Sullyland Nursery Rhyme」公式SNS（X）：
https://x.com/SN_otomate
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