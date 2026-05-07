「自分は何者なのか？」。ルーツに迫る旅を克明に記したノンフィクション『「まぶたの父」を探す旅　お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』（武内剛＝芸名・ぶらっくさむらい＝著）を5月20日に刊行します

東京新聞（中日新聞東京本社）

著者の武内剛さんは「ぶらっくさむらい」の芸名で活動するピン芸人です。日本人の母とカメル―ン人の父の間に生まれますが、父は2歳の時に1度会っただけで記憶がなく、母子家庭で育ちました。多感な青春期には、日本人という自認と見た目とのギャップに苦しみ、露骨な差別を受けたこともあります。米国での演劇修業を経て日本の芸能界にデビューしますが、40歳を迎えたことを機に一念発起し、まだ見ぬ父親探しを決意します。クラウドファンディングで資金を集め、父が暮らすというイタリア・ミラノへ渡ります。手持ち資金と時間に限りがある上、手掛かりはわずか。万事休すと思われましたが、旅の終盤にドラマティックな展開が待ち構えていました。

さまざまな出会いがあったこの旅を通じ、著者は家族のあり方について思索を深めていきます。現在の日本は、さまざまなルーツを持つ人びとが共存して暮らしています。「多様性」とは何か？についても考えるきっかけにしてほしい一冊です。

巻頭言には、カメルーン出身の漫画家で、著者とも親しい星野ルネさんが寄稿しています。

【本書の構成】

プロローグ／第1章 ぼくの生い立ち、そして母のこと／第２章 「越境入学」した小学校での生活／第3章 やさぐれていた中学・高校時代／第４章 芸人・ぶらっくさむらいの誕生／第5章 始まりはユーチューブ／第6章 イタリアへの挑戦／第7章 再会／第8章 再会からの1年間／第9章 突然の別れ／第10章 もうひとつのルーツ・カメルーンへ／第11章 異母妹・クレオが描いた父とぼくたち３きょうだい／最終章 家族の形はそれぞれだ

カバーは著者が訪れたイタリアと、イタリアのシンボルカラーであるグリーンをモチーフとしたでオマージュしたデザインです

【著者略歴】

1980年、愛知県名古屋市生まれ。高校卒業後にフリーター生活を経て2004年渡米。ニューヨークの演劇学校「HBスタジオ」で演技を学び、卒業後は映画や演劇、ミュージカルなどに出演。2012年に帰国して芸名「ぶらっくさむらい」でピン芸人としてデビューし、日本テレビ系『エンタの神様』やテレビ東京系『おはスタ』などに準レギュラー出演した。ピン芸人の頂点を決める「R-1グランプリ」の2017年大会で準決勝進出。芸能事務所から独立してフリーとなってからは司会や講演などに活動の幅を広げ、2023年制作の自身が監督した父探しのドキュメンタリー映画『パドレ・プロジェクト／父の影を追って』が国内外の映画祭で最優秀国際映画賞などを受賞し、2024年全国公開。株式会社ぶらっくかんぱにー代表取締役

メールアドレス gotakeuchigo@gmail.com

【書誌情報】

発売日：2026年5月20日

仕様： 四六判 並製 262ページ

価格： 1,870円（本体1,700円＋税）

ISBN： 978-4-8062-0846-4

発行元：中日新聞社（東京新聞も発行）https://www.tokyo-np.shop/c/itemlist/tokyo/books(https://www.tokyo-np.shop/c/itemlist/tokyo/books)