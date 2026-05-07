折りたたみでも、妥協しない。進化したリフォーマー体験を提供！

折りたたみ式の常識を覆す「The Pro EditionI」

MIYABI株式会社

近年、ピラティス市場の拡大に伴い、省スペースかつ導入しやすい折りたたみ式リフォーマーの需要が高まっています。一方で、「安定性」「操作性」「耐久性」といった点において、据え置き型との性能差が課題とされてきました。MIYABIはこの課題に向き合い、折りたたみ式でありながら本格的なトレーニング体験を実現する新モデル「The Pro Edition I」を開発しました。

主なアップグレードポイント

本モデルでは、構造・素材・安全性の各側面から全面的な改良を行っています。

- アルミ合金製スライドレール

耐久性を高めながら、より滑らかなキャリッジ動作を実現

- アルミ合金製脚部構造

軽量性と高い安定性を両立し、折りたたみ式特有の不安定さを軽減

- 支柱収納機構による省スペース設計

使用しない際はコンパクトに収納でき、スタジオ・自宅双方に対応

- 多方向キャスター搭載による高い可搬性

設置・移動・収納のすべてをスムーズに

- 日本製スプリング＋指詰め防止機構

繊細な負荷コントロールと安全性を両立

- 北米産ホワイトメープル材を使用

高級感と耐久性を兼ね備え、空間にも調和

- 日本製塗料による四層コーティング

美しさと耐久性を高めた高品質な仕上げ これらの改良により、折りたたみ式でありながら、設置型に近い使用感を実現しています。

先行予約販売について

本製品は数量限定生産のため、先行予約販売を実施いたします。

【予約期間】

2026年5月7日（金）~5月25日（月）

【発送開始】

2026年6月8日より順次発送予定

※詳細はホームページにて插入落地页网址



また、折りたたみ式リフォーマーの新モデル「The Pro EditionI」の発売を記念し、体験型イベントを開催いたします。参加者は実際に機材に触れながら、動作の違いや身体への影響を体感することができます。

お申し込みはこちら：https://miyabipilates.jp/pages/registrationpage-mayevent



これは単なるトレーニングマシンではありません。心と身体を深く調和させ、日常に静かな豊かさをもたらす「体験」そのものです。MIYABIの美意識と職人のこだわりを凝縮した一台を、ぜひご体感ください。

MIYABI Pilatesについて

MIYABI Pilatesは、「健康的で持続可能なライフスタイルは、シンプルであるべき」という理念のもと誕生したピラティス機器ブランドです。機能性・美しさ・安全性を兼ね備えた製品開発を通じ、日本のピラティス文化の発展に貢献しています。

MIYABIPILATES｜本気のあなたに、本物を - miyabipilates(https://miyabipilates.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

MIYABI株式会社 広報担当

Email：rinka.zhang@miyabipilates.co.jp