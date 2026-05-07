『文學界』2026年6月号は5月7日発売！　筒井康隆初のハードボイルド・ミステリ「殺し屋はデトロイトから来る」一挙掲載！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（代表取締役・飯窪成幸）は、本日5月7日、文芸誌『文學界』2026年6月号を発売します。

筒井康隆さん初のハードボイルド・ミステリ「殺し屋はデトロイトから来る」に加え、鈴木涼美さん、奥野紗世子さん、福海隆さんの新作中編を掲載します。

今号から、江國香織さん×金原ひとみさんの往復書簡、コナリミサトさんによる“お酒×工作”エッセイの連載がスタート。小特集「ブックデザインのこれまでとこれから」も要注目です。

『文學界』2026年6月号（表紙画・守山友一朗さん）

◆「文學界」2026年6月号

【創作】

筒井康隆 「殺し屋はデトロイトから来る」

探偵・犬丸の行く先々で人が殺される。機知と美学に貫かれた、著者初のハードボイルド・ミステリ！

鈴木涼美 「悪い血」

私はこの幸福とも不幸ともつかない人生をそっとしておきたい。血液を奪還するため、私は歩き出す――

奥野紗世子「敗北」

東京で敗れて雪深き北に帰った「わたし」に、「変な人」が増えたと母はこぼす。新たな“北海道文学”

福海隆「ある乳化およびその柔らかい構造」

わたしは創平を愛しているが、家族になりたいと思ったことはない。きっとこれからも……

小林エリカ「なんかちょっとすればよかったってことがあるのね」

【2026年上半期同人雑誌優秀作】

杉森仁香「1-25底」

【新連載】

往復書簡 江國香織×金原ひとみ

メニューと書簡には無限の可能性がある。生活の細部から隠し持つ殺意まで、手紙ならではの対話の始まり

コナリミサト「酩酊クラフト」

真夜中に飲酒しながら、図画工作することがすきだ。お酒×工作の新感覚マリアージュ！

【小特集】ブックデザインのこれまでとこれから

対談 大久保明子×川名潤「28年後の報告会」

多摩美術大学の先輩と後輩でもある二人が語り合う、ブックデザインという仕事の裏側とは

インタビュー「小沼宏之・𦚰田あすか ブックデザイナー新世代」聞き手・文 宮田文久

【書評】青木耕平 「多少の非難は覚悟して、 フェルディナンを抱きしめる――若い読者のためのセリーヌ『ロンドン』」

【デビュー20周年特別エッセイ】

木村紅美「私がヴィレヴァン下北沢店でバイトしていた頃」

【漫画】ひうち棚「じんせい」

【窓辺より】高原太一「自戒の念を目一杯籠めて」

【今月のエッセイ】春日太一「橋本と高田」／鯨井久志「Ｋという友人」

【詩歌】穂崎円「carry the fire」

【文學界図書室】江國香織『外の世界の話を聞かせて』（茶園梨加）

【強力連載陣】濱野ちひろ／三好愛／上田岳弘／斧屋／町屋良平／鈴木涼美／藤野可織／松浦寿輝／犬山紙子／竹永知弘／武内佳代

表紙画＝守山友一朗

「Old India Madras IV」

／2025, Oil on canvas, 91 ×72.7cm

(C)︎Yuichiro Moriyama

詩歌・目次写真＝深野未季

詩歌・目次デザイン＝佐野久美子

アートディレクション＝中川真吾

◆書誌情報

書 名：『文學界』2026年6月号

発売日：2026年5月7日（木）

判 型：A５判

定 価：1200円（税込）

雑誌情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49120770706632026