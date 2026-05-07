【GMVランキング1位】「燕チャンネル」、TikTok Shop“トクトクセール”でチャンネル別GMVランキング1位を獲得

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」が、2026年4月17日(金)から4月21日(火)に開催されたTikTok Shopのセールイベント“トクトクセール”において、チャンネル別GMV(流通総額)ランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。今回のセールでは、顧客ニーズに深く踏み込んだカテゴリー戦略と、プロフェッショナルブランドとの連携による情報発信を行い、多くのユーザーから高い支持をいただきました。

■GMVランキング1位獲得を牽引した3つの施策

1．ボディメイクに特化した商品展開による高精度な集客

需要が拡大しているボディメイク領域にフォーカスし、目的別に最適化した商品ラインナップを強化。夏前の需要期に合わせた提案により、高いコンバージョン率を実現しました。

2．アンチエイジング領域の強化による安定した売上基盤の構築

継続的なニーズが見込まれるアンチエイジング商材を戦略の軸に据え、機能性や使用目的を丁寧に訴求。信頼性を重視する顧客層から支持を獲得し、期間を通じて安定した売上を維持しました。

3．ALEN INTERNATIONALとのコラボデー実施による新規獲得と高い信頼性

エステ・クリニック向け製品を展開する株式会社ALEN INTERNATIONAL(アレン インターナショナル)とのコラボレーション配信を実施いたしました。

指定医薬部外品「シスミン(Cysmin-C White)」や、「NMN QOL Premium」などの主力商品について、成分・機能・活用シーンを深く解説することで、商品理解を促進。新規顧客の獲得と購買転換率の向上に寄与しました。

■今後の展望

「燕チャンネル」は今後も、視聴者の皆様が安心して「本物」を選べるプラットフォームとして、専門性の高い情報発信に努めます。パートナー企業様との強固な連携を通じて、より一層の美と健康に寄与する体験を提供してまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年3月までの5ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo