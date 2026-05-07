視聴熱が高まる！TVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』TOKYO MXで新規放送開始

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）が展開する人気キャラクター「ほっぺちゃん」を原作としたTVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』について、2026年4月以降の放送情報をお知らせいたします。

本作品は2026年1月より全国複数局にて放送を開始し、視聴者から大変好評を得ています。

このたび新たに、TOKYO MXでの放送開始が決定、放送開始いたしました。あわせて、関東圏の地上波およびBS放送において、2026年1月から3月に放送された番組も再放送中となります。

これにより、首都圏を中心とした地上波での視聴機会が拡大し、新規視聴者との接点創出に加え、再放送による反復接触の強化も見込まれます。今後、「ほっぺちゃん」IPの認知拡大とファン層のさらなる拡大が期待されます。

TOKYO MXでの新規放送に加え、関東圏地上波・BSで再放送を実施

アニほぺ 最終ティザービジュアル

今回の放送拡大では、TOKYO MXでの新規放送開始に加え、テレビ神奈川、チバテレ、テレ玉、BS日テレで再放送を実施します。

地上波・BSの複数チャネルで放送されることで、より多くの視聴者が、作品へ触れていただける環境が整います。

とりわけ、首都圏での視聴接点が増えることにより、既存ファンの継続視聴を後押しするとともに、これまで作品に触れていなかった層への認知拡大も見込まれます。

放送エリアと接触頻度の双方を高めることで、「ほっぺちゃん」ブランドのさらなる広がりにつなげてまいります。

アニメ作品としても注目 視聴維持率データで高い水準を記録

再放送が決定の地上波と、追加配信が決定のTOKYO MX含む媒体一覧上記配信は継続にて、すべての公開が済んでいるので一気に視聴が可能です

本作品は、放送開始後の話題性だけでなく、視聴継続における高い熱量という点でも注目を集めています。

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ分析組織であるアニメデータインサイトラボ（代表：大貫佑介）が実施した、2026年冬アニメの放送開始1週目から3週目までのデータ分析において、TVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』は、

- トレンドスコア維持率 112％- ファンスコア維持率 101％

を記録しました。

また、トレンドスコア維持率TOP10で7位、ファンスコア維持率TOP10で6位にランクインし、両指標で100％を超えた今期新作で唯一の作品となりました。

こうした結果は、本作品が初回放送時の注目にとどまらず、視聴を重ねるなかで関心と支持を維持・拡大していることを示すものと受け止めています。

参照元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000009301.000014827.html

アニメデータインサイトラボより引用のファンスコア 上位6位にランクイン

また、放送終了後のまとめでも終盤のトレンドスコア維持率は上位となりました。平均的な新作は、直近週には初週の3割程度まで検索が落ちるそうですが、TVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』は平均を大きく上回るトレンド値を維持。テレビアニメ69作品の中の上位ランキング TOP10にランクイン致しました。

世の中の関心として「サン宝石」「ほっぺちゃん」の関心が高いことと、アニメ作品への評価が高いことがうかがえます。

アニメデータインサイトラボより引用のTVアニメ内 トレンドスコアランキング

参照元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000009412.000014827.html

SNSでも反響拡大「見返すほど発見がある」との声も

放送開始以降、SNS上でも本作品に対する好意的な反応が広がっています。

特に、「物語を最後まで見たあとに序盤を見返すことで新たな発見がある」や「繰り返し視聴したくなる楽しさ」、「キャラクターの愛らしさ」に対するコメントがSNSで寄せられています。

また、印象的なキャラクターへの注目や、再放送決定を歓迎する声も見られ、視聴者のあいだで作品への関心が継続的に高まっていることがうかがえます。

こうした反響は、本作品が単に第一印象のインパクトだけで支持されるのではなく、視聴を重ねることで魅力や解釈が深まる作品として受け入れられていることを示しています。

今回の再放送は、既存ファンにとっては再発見の機会となり、新たな視聴者にとっては作品世界に触れる入口になると考えています。

『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』のみどころ

SNSコメントから抜粋の高評価

「ほっぺちゃん」は、5月5日に16周年を迎えるサン宝石のキャラクターです。

長年にわたり幅広い層から親しまれてきた「ほっぺちゃん」の世界観をベースにした本作品は、親しみやすいビジュアルに加え、先の展開が気になる物語性や、繰り返し見ることで印象が深まる構成が特長です。

アニメは、一見、ほっぺちゃんの世界を描くお子様向けの物語のように感じられますが、見ていくうちにベツモノであることに気付かされる構成となっています。例えば、甘い物に癒されたり、占いにハマったり、推し活をしたりと、大人が共感できるストーリーが満載です。また、当時ほっぺちゃんを愛していた「あの頃の少女」が社会に出てからの苦難に立ち向かう姿や、姉妹愛が交差するシーンは、涙なしでは見られないほどの深い仕上がりに。特に後半の11話、12話はハラハラ・ドキドキの連続で、それまでの伏線を一気に回収して「ほっぺちゃんが何者だったのか」が浮き彫りになるストーリーとなっており、現在は一気見がオススメです。

本編を見終わった当時の女児は、当時に忘れて来た大切な思い出や絆、純粋な想いに気付かされ、また明日からを生きる糧にもなるような温かいエンディングとなっております。

この素敵な物語が、より多くの方々に届くようにと、原作のサン宝石も願っています。

オープニングのほほちゃんアイドルのように踊る姿は平成を彷彿とさせますエンディングの平成女児部屋はエモすぎますこれぞサンホイズムなシーンにも注目

こんな日はだれにでもありますよね手のひらに乗っているのは・・・

オープニング

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yCMvOkES44o ]

エンディング

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jVehllP_ACs ]

第1話は無料公開中

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=vwLnSsZtTrM ]

放送情報本放送

TOKYO MX：2026年4月6日（月）より毎週月曜 20:57～

再放送

テレビ神奈川：2026年4月5日（日）より毎週日曜 24:30～

チバテレ：2026年4月5日（日）より毎週日曜 25:00～

テレ玉：2026年4月8日（水）より毎週水曜 24:00～

BS日テレ：2026年4月8日（水）より毎週水曜 25:00～

今後の展開

サン宝石では、今後も「ほっぺちゃん」を中心に、製造・販売・販促・ライセンスを含む多面的な事業展開を進めてまいります。

TVアニメを起点とした接点強化を通じて、より多くの方に「ほっぺちゃん」の魅力を届けるとともに、ファンの皆さまに継続的に楽しんでいただけるコンテンツ展開を推進してまいります。

アニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』

原作・原案：サン宝石・サン王国のなかまたち

製作：ほっぺちゃん製作委員会

OP&ED曲、挿入歌：EXILE B HAPPY (feat. Crystal kay)、あみゅどる、天童よしみ、MoeMi

アニほぺ公式サイト：https://hoppechan.jp/

アニほぺX：https://x.com/hoppechan_pj

アニほぺyoutube：https://www.youtube.com/@hoppechan_pj

アニほぺInstagram：https://www.instagram.com/hoppechan.anime/

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会社概要：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開。アニメ版ライセンスのお問い合わせは、サン宝石でも受け付けております。

所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/ ★アニほぺの商品も購入可

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/

サン宝石 公式通販サイトで販売中のアニほぺグッズ。追加も予定しております。