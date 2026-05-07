【小学生・ジュニアアスリート育成】足が速くなる×選抜制トレーニング地域トップ14名のみ「アスリートアカデミー」2026年4月開講

High Altitude Management Co., Ltd.

「試合後半になると急に動けなくなる」「練習しているのにタイムが伸びない」──。

ジュニアスポーツの現場では、こうした悩みを抱える子どもが少なくありません。

日本初※1の高地トレーニング専門スタジオ「ハイアルチ」を運営するHigh Altitude Management株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：坪井玲奈）は、「子供の足を速くしたい」「ジュニアスポーツで結果を出したい」という社会的ニーズに応えるため、選抜制育成プログラム「アスリートアカデミー」を2026年4月より開講いたします。

本プログラムは、小学生・ジュニア世代の子供たちを対象に、運動能力の向上、スピード強化、競技力の底上げを目的とした選抜制のトレーニングクラスです。

「子供の足を速くしたい」「スポーツで結果を出したい」「運動神経を伸ばしたい」といった保護者・本人のニーズに応えるため、科学的トレーニングと高水準の仲間との切磋琢磨環境を掛け合わせた、これまでにないジュニアアスリート育成の仕組みを構築しました。

本アカデミーは、ハイアルチ塾在籍者の中から測定結果に基づき上位14名のみが選抜される、極めて限定されたエリートクラスです。地域トップレベルの子供たちが集い、互いに刺激し合いながら成長する環境を提供する、国内でも稀な本格的アスリート育成環境となります。

※1：自社調べ（2026年5月時点、WEB調査にて）

■ アスリートアカデミーとは

地域トップを目指す、選抜制育成プログラム「アスリートアカデミー」

アスリートアカデミーとは、「科学的トレーニングと高いレベルの仲間との切磋琢磨によって、子供の運動能力と競技力を最大化する選抜制育成プログラム」です。

従来のスポーツ教室は、初心者から経験者まで幅広く受け入れる“裾野型”が主流でした。しかし、その環境では一定以上のレベルに達した子供たちにとって、成長の天井が生まれやすいという課題がありました。

アスリートアカデミーはその課題に対し、「環境の質」に徹底的にこだわり、同じ志・同じレベルの子供たちが集まることで、成長スピードを飛躍的に高めることを目的としています。

アスリートアカデミーアスリートアカデミーの動画はこちら：https://www.youtube.com/shorts/87nQUROgaL8

■ 背景：なぜ子供の運動能力は伸び悩むのか

アスリートアカデミーの、自走式トレッドミルを用いたインターバルトレーニング

近年、ジュニアスポーツにおいては早期育成や専門化が進む一方で、以下のような悩みが多く聞かれます。

- 子供の足が遅く、速くしたい- スポーツで結果が出ず、自信を失っている- 運動神経を伸ばしたいが、何をすればよいかわからない- 周囲との差が広がってきている

これらの多くは「才能」の問題ではなく、「環境」の問題です。

運動能力の成長には、適切な刺激・仲間・フィードバックが不可欠ですが、一般的な環境では以下が不足しがちです。

- 同レベルの仲間と切磋琢磨する機会- 成長を可視化するフィードバック- 科学的根拠に基づいたトレーニング

アスリートアカデミーは、これらの課題を包括的に解決するために設計されました。

■ 科学的エビデンスに基づくプログラム設計

アスリートアカデミーのアジリティトレーニング

本プログラムは、スポーツ科学・教育心理学・発達理論に基づき構築されています。

１. 低酸素トレーニングの効果

低酸素環境でのトレーニングは、持久力やパフォーマンス向上に寄与することが多数の研究で示されています。

Levine & Stray-Gundersen（1997）は、高地トレーニングによって持久力が有意に向上することを報告しています。また、Wilber（2007）は、低酸素環境におけるトレーニングが酸素運搬能力を高め、運動パフォーマンスの改善に寄与することを示しています。

ハイアルチでは、この低酸素環境を都市部で再現し、ジュニア世代でも安全かつ効果的にトレーニングできる環境を提供しています。

２. 切磋琢磨環境が成長を加速する

発達心理学者Vygotskyは、「最近接発達領域（ZPD）」という概念の中で、自分よりやや高いレベルの環境に身を置くことが成長を最大化すると述べています。

また、Ericssonの熟達化理論では、高い基準と継続的なトレーニング環境が専門的能力の向上に不可欠であるとされています。

つまり、同じレベルの上位層同士で切磋琢磨する環境こそが、最も効率的に能力を引き上げるのです。

３. フィードバックの重要性

Hattie & Timperley（2007）は、フィードバックが学習成果に与える影響が極めて大きいことを示しています。

アスリートアカデミーでは、定期的な個別フィードバックにより、選手一人ひとりの課題と改善方向を明確にし、成長を加速させます。

■ 特徴

アスリートアカデミーの選抜メンバー１. 上位14名のみの選抜制

ハイアルチ塾在籍者の中から、走力・スピードなどの測定結果に基づき上位14名のみを選抜します。主な評価指標は、1分間走や最大速度などです。

この限られた人数設定により、高いレベルの仲間同士で切磋琢磨できる環境を実現します。

２. 3ヶ月ごとの再選抜

アカデミーは3ヶ月ごとに再編成されます。常に新たな選抜が行われるため、現状維持ではなく、継続的な成長が求められます。

この仕組みにより、子供たちは自らの成長と向き合い続ける姿勢を身につけます。

３. 個別フィードバック

2ヶ月目の月末に、コーチから個別フィードバックを提供します。内容は、強み、課題、改善ポイントなどです。

これにより、努力の方向性が明確になり、効率的な成長が可能になります。

４. 低酸素環境での効率的トレーニング

短時間でも高い運動効果を得られる低酸素環境により、忙しい子供でも効率的に能力を向上させることができます。

代表コメントHigh Altitude Management株式会社代表取締役 坪井玲奈

ハイアルチ代表 坪井玲奈

小学生の子どもたちに特化したセミパーソナル型の低酸素トレーニング専門スクール「ハイアルチ塾」は、効率よく体力・走力・心肺機能を伸ばせるプログラムとして開発しました。

「体が資本」「受験は体力」という言葉が象徴するように、基礎体力は勉強・スポーツ・挑戦のすべての土台になります。短時間で成果を感じられる環境を提供することで、未来を担う子どもたちが自分の可能性を信じ、大きな夢に挑戦できる社会をつくりたいと考えています。

その中で今回立ち上げた「アスリートアカデミー」は、ハイアルチ塾の中でも、より高いレベルを目指す子どもたちのための選抜制育成プログラムです。

上位層の子どもたちが集い、互いに切磋琢磨しながら、自分の限界を超えていく環境を意図的に設計しました。

単に運動能力を伸ばすだけでなく、「自分より上の基準に触れ続けること」「努力が結果につながる実感を得ること」が、その後の人生に大きな影響を与えると考えています。

この事業は、私自身の人生とも重なっています。

岡山で育ち、小学生の頃からバスケットボールに打ち込み、その後、東京大学法学部に進学し、起業という世界に飛び込みましたが、振り返ると、私の挑戦を支えてきたのは、特別な才能よりも、折れずに踏ん張れる体力だったと感じています。

だから私は、体力は挑戦を支えるインフラだと考えています。

私自身、社会人になってから運動不足に苦しみ、そこから“効率よく体が変わる仕組み”として低酸素トレーニングに出会い、ハイアルチを創業しました。創業から10年が経ち、私にも子どもが生まれ、娘は3歳からサッカーを続けています。

「子どもにこそ、努力が成果につながる実感を届けたい」

この思いが、ハイアルチ塾、そしてアスリートアカデミーを開講した原動力です。

特にアスリートアカデミーでは、「選ばれるかどうか」という緊張感のある環境の中で、自分自身と向き合い続ける経験が、子どもたちを大きく成長させると信じています。

それは決して競争ではなく、仲間と切磋琢磨しながら高め合う環境です。

子どもの体力低下は、健康の問題にとどまらず、挑戦する力・自己肯定感・未来への意欲にも影響します。

だからこそ、科学に基づいた安全なトレーニングを、誰もがフェアに受けられる環境を広げたい。

そして、さらに高みを目指す子どもたちには、アスリートアカデミーという「次のステージ」を用意することで、その可能性を最大限に引き出したいと考えています。

「できた」「タイムが伸びた」「選ばれた」「自信がついた」

その一つひとつの積み重ねが、子どもたちの人生の追い風になるはずです。

ハイアルチ塾、そしてアスリートアカデミーは、

子どもたちの成長と挑戦を支える場所として、全国に展開していきます。

ハイアルチプログラム 監修城西大学 駅伝部監督 櫛部静二氏

城西大学 駅伝部監督 櫛部静二氏メッセージ

成長期の子どもたちは身体が大きく変化する時期である一方、故障のリスクも高い年代です。そうした中で、低酸素環境を活用することで、過度な強度のトレーニングを行わなくても競技力向上を目指せる可能性があります。



低酸素トレーニングは、成長期の子どもたちにとって、「成果」と「安全性」を両立できるトレーニング手法の一つになり得ると考えています。



私自身、今後も安全管理を徹底したうえで、低酸素トレーニングを積極的に取り入れながら、大学生や成長期の子どもたちの可能性を最大限に引き出していきたいと考えています。

今後の展望 部活動の地域展開の時代、ジュニアアスリートの可能性を引き出すハイアルチ

日本では部活動の地域展開（地域移行）が進み、学校の外でスポーツに取り組む機会が広がる一方で、「質の高い指導環境」「継続的な育成」「科学的なトレーニング基盤」の整備が課題となっています。ハイアルチは、この新しい時代の受け皿として、学校・自治体・スポーツクラブと連携し、地域に開かれたジュニア育成の拠点としての役割を担っていきます。

単に運動機会を提供するだけでなく、子どもたち一人ひとりが「自分の体力を知る」「努力が結果につながる実感を得る」ことを重視し、長期的な成長を支える環境を構築していきます。

さらに、より高みを目指す子どもたちには選抜制の「アスリートアカデミー」を通じて、切磋琢磨できる環境を提供します。日常的な育成からトップレベルの成長機会までを一貫して支えることで、ジュニアアスリートの可能性を最大限に引き出していきます。

ハイアルチは今後も、科学的アプローチと環境設計を通じて、子どもたちが長くスポーツを楽しみながら成長できる新しいジュニアスポーツのあり方を提案し続けてまいります。

5月のキャンペーンのご案内

5月のキャンペーン

◆3回で変わる！初夏のRe:Bodyキャンペーン

通常1回3,000円→金額はそのままで、3回通える

当日入会で、事務手数料 通常5,500円 → 0円

◆＜ハイアルチ塾限定＞無料体験キャンペーン ご好評実施中！



体験料 通常3,000円 → 0円

当日入会で、事務手数料 通常5,500円 → 0円



受付期間：5月31日（日）まで

会社概要

会社名：High Altitude Management株式会社

所在地：東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 Daiwa東日本橋ビル1階

代表者：坪井 玲奈

設立：2016年

URL：https://high-alti.co.jp