ESR｜新製品：女性のためにデザインされたMagSafe対応スマホウォレット、好評発売中！

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

2009年に設立し、世界中1億3000万人のユーザーを誇るESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は、新しいマグネット式カードウォレットをAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)にて好評発売中です。純正アクセサリーにも引けを取らないクオリティと機能性で、あなたの毎日のテックデバイス体験を力強くサポートします。

「あなたのオーラ、あなたのスタイル。」

他人に定義されず、既成概念に縛られることなく、自分らしさを自由に表現する――そんな女性のライフスタイルから着想を得て誕生した「Aura（オーラ）」シリーズ。

このたび、「ESR Aura クラッチマグネットウォレット(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)」が新たにラインアップに加わり、先月よりAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)にて販売を開始しました。

スマートフォンサイズでありながら、まるでハンドバッグのような存在感。よりフェミニンで洗練されたルックスへと進化しました。キャッシュレス化が進む現代においても、カードだけに頼るのではなく、必要な分の現金をスマートに持ち歩きたい--そんな女性の想いに応える設計です。

さらに、スタンド機能を備えることで日常の利便性も向上。機能性と上品さを兼ね備え、現代女性のライフスタイルに自然に寄り添うデザインに仕上げています。

カラーバリエーション：ラベンダー(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)、ホワイト(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW8PJH1)、ブラック(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMWD8VCT)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)

スタンドで、視聴を快適に。

折りたたみ構造を活かした横向きスタンドとしても機能し、スマートフォンの利便性を高めるサポートアクセサリーとして活躍します。

必需品をロック、強力なマグネットでしっかり固定。

本データは、2025年にiPhone 16 Pro Maxを使用して実施したESR社内テストに基づいています。なお、ケース未装着時の磁力は2,000gです。

強力なN52磁石を採用し、ERS MagSafe対応ケース(https://www.amazon.co.jp//dp/B0FCXY1FB2)との組み合わせにより、最大約3,200gの保持力を実現。公式MagSafeウォレットと比較して最大4倍の強度を誇り、移動中でもカードの落下や紛失をしっかりと防ぎます。

オシャレに、しっかり収納。

カード収納部には伸縮性のある生地を採用し、スムーズでストレスのない出し入れを可能にしました。

カードは最大5枚まで収納可能。さらに、紙幣や身分証明書を収められる透明スロットも備えており、優れた収納力を実現しています。

RFID防止機能で、安心。

RFID防止機能を搭載し、スキミングなどの不正なスキャンから大切な電子情報をしっかり守ります。

あなたのオーラをピックアップ

Amazon.co.jpでは、ラベンダー、ホワイト、ブラックの3色からお選び頂けます。

環境に配慮した高品質なヴィーガンレザーを採用し、上品な外観と洗練された質感をお楽しみいただけます。

詳細は、ESRのAmazonストア(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)でご確認ください。

あなたのライフスタイルをより豊かにするESRのアクセサリーを、ぜひお試しください。

カラーバリエーション：ラベンダー(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)、ホワイト(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW8PJH1)、ブラック(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMWD8VCT)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0GMW87MRG)

■ESRについて-17年の信頼と実績

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

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