LINEマーケティング自動化サービス「かんたんラインステップ」、MCP（Model Context Protocol）対応を開始

株式会社a vision

LINEマーケティング自動化サービス「かんたんラインステップ」を運営する株式会社a vision（所在地：大阪府大阪市）は、AIエージェントとの連携を可能にする新規格「MCP（Model Context Protocol）」への対応を完了し、本日より提供を開始したことをお知らせします。

MCP機能は追加料金なし。月額2,980円の最安価格プランからご利用いただけます。

背景 ― AIエージェント時代のマーケティング自動化

近年、Claude（Anthropic）やChatGPT（OpenAI）をはじめとする生成AIの業務活用が急速に拡大しています。なかでも「AIエージェント」と呼ばれる、AIが自律的にツールを操作して業務を遂行する利用形態が注目を集めており、各種SaaSサービスとの連携標準規格としてMCP（Model Context Protocol）が急速に普及しつつあります。

かんたんラインステップは、ひとり社長・個人事業主・中小企業のLINEマーケティングを支援するサービスとして、これまで直感的なUI操作による自動化を提供してきました。

今回のMCP対応により、AIエージェントがかんたんラインステップを「道具として使う」ことが可能となり、マーケティング業務の自動化をさらに一段階進化させます。

MCP対応でできるようになること

かんたんラインステップのMCP対応により、Claude・ChatGPT等のAIエージェントから、かんたんな言葉の指示だけで以下の操作が可能になります。

【友だち管理】

友だちの検索・タグ付け・メモ更新 ブロック・アンブロック、ステップシナリオへの登録・停止

【ステップ配信】

ステップシナリオの作成・編集・メッセージ追加 配信スケジュールの調整・管理

【一斉配信】

配信文の作成から送信まで一気通貫で指示・実行 セグメント条件の設定・変更

【タグ・フォルダ管理】

タグの作成・付与・削除 フォルダ整理・シナリオ分類

【分析・レポート】

友だち数・新規登録数・未読数などのサマリー取得 配信統計の確認

活用イメージ

― ステップ配信の構築・管理を自動化 ―

「新規登録者に『ウェルカムステップ』を組んで、3日後・7日後・14日後のメッセージを追加して」

このような自然言語の指示を出すだけで、AIエージェントがかんたんラインステップに直接アクセスし、ステップシナリオの作成からメッセージ登録まで自動で完了します。

― 広告効果・売上分析をAIに任せる ―

「どの広告から来た人が一番売上につながってる？今、一番お金をかけるべき広告はどれ？」

どの広告経由の見込み客が最も購買につながっているか、AIが即座に分析・レポートします。勘に頼らないデータドリブンな広告改善と、売上につながる導線の最適化が、自然言語で問いかけるだけで実現します。

― 一斉配信の企画から送信まで一気通貫 ―

「来週のウェビナー告知を、まだセミナーに参加していない友だちに絞って配信文を作って送って」

セグメント条件の設定、配信文の作成、送信予約まで、AIエージェントに指示するだけで完結。管理画面を操作する手間を大幅に削減し、戦略立案や顧客対応など、より付加価値の高い業務に集中できる環境を実現します。

対応AIサービス

現時点でMCP経由での操作に対応しているAIサービスは以下のとおりです。

月額2,980円から使えるAI連携 ― スモールビジネスこそ恩恵を受ける

- Claude（Anthropic）- ChatGPT（OpenAI）- その他MCP対応AIエージェント全般

AIエージェントとのシステム連携は、これまで大企業や開発リソースを持つ事業者に限られたものでした。

かんたんラインステップのMCP対応は、月額2,980円の最安価格プランから追加費用なしで利用可能です。

専門的な技術知識や開発コストを必要とせず、ひとり社長・個人事業主・スモールビジネスのオーナーが、大企業と同等のAI活用マーケティング基盤を手にできる環境を実現します。

今後の展開

かんたんラインステップは引き続き、ひとり社長・スモールビジネスのLINEマーケティング自動化を支援するため、機能拡充を進めてまいります。

MCP対応を皮切りに、AIを活用した「考えなくても回るマーケティング基盤」の構築を目指します。

かんたんラインステップについて

「かんたんラインステップ」は、LINE公式アカウントのステップ配信・一斉配信・友だち管理を一元化したLINEマーケティング自動化サービスです。

ひとり社長・個人事業主・中小企業を中心に、シンプルな操作性と豊富な自動化機能が支持されています。

サービスURL：https://line-step.jp/

料金プラン：月額2,980円～

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社a vision 所在地：大阪府大阪市

Email：inquiry@line-step.jp

URL：https://a-vision.jp/