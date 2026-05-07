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医薬品・再生医療分野の研究・製造展「INTERPHEX WEEK TOKYO 2026」に出展
CELL HANDLER2とスカラロボットの連携展示でラボオートメーションの可能性を提案
ヤマハ発動機株式会社は、2026年5月20日（水）〜22日（金）に幕張メッセで開催される医薬品・再生医療分野の研究・製造展「INTERPHEX WEEK TOKYO 2026」に出展します。今回の展示では、細胞ピッキング＆イメージングシステム「CELL HANDLER2」と、当社産業用スカラロボット「YK510XE-10」を組み合わせた展示を行い、研究・実験現場におけるラボオートメーションの可能性を提案します。
CELL HANDLER2は、新薬開発を目的とした研究・実験の効率化・精緻化に貢献する細胞ピッキング＆イメージングシステムです。AIによる細胞イメージング機能の強化により、創薬における幅広いニーズに対応します。今回は、このCELL HANDLER2と当社スカラロボットをあわせて展示することで、細胞の観察・選択・分取に加え、その前後工程まで視野に入れた自動化の広がりを、より具体的にイメージいただける内容としました。
当社スカラロボットは、自社工場での活用を起点に45年以上にわたり磨き上げてきた技術です。今回の展示は、こうしたロボティクス技術と、ライフサイエンス分野で展開するCELL HANDLER2を組み合わせることで、事業部をまたいだ技術連携を形にした取り組みでもあります。ヤマハ発動機が培ってきた自動化技術を、創薬・細胞研究の現場へどう広げていけるのか。その一つの提案として、来場者の皆さまにご紹介します。
「INTERPHEX WEEK TOKYO 2026」は約950社（予定）の最新技術が一堂に会する、医薬・化粧品に関する国内最大級の研究・製造展です。会場では、CELL HANDLER2の製品・技術情報に加え、ヤマハ発動機ならではのラボオートメーションの考え方や、今後の研究現場における自動化の可能性についてご案内します。
本件に関するお問合わせ先
E-mail：ych@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
細胞ピッキング＆イメージングシステム CELL HANDLER
https://www.yamaha-motor.co.jp/hc/
スカラロボット YK510XE-10
https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/lineup/ykxg/yk-xe/
ヤマハ発動機株式会社は、2026年5月20日（水）〜22日（金）に幕張メッセで開催される医薬品・再生医療分野の研究・製造展「INTERPHEX WEEK TOKYO 2026」に出展します。今回の展示では、細胞ピッキング＆イメージングシステム「CELL HANDLER2」と、当社産業用スカラロボット「YK510XE-10」を組み合わせた展示を行い、研究・実験現場におけるラボオートメーションの可能性を提案します。
当社スカラロボットは、自社工場での活用を起点に45年以上にわたり磨き上げてきた技術です。今回の展示は、こうしたロボティクス技術と、ライフサイエンス分野で展開するCELL HANDLER2を組み合わせることで、事業部をまたいだ技術連携を形にした取り組みでもあります。ヤマハ発動機が培ってきた自動化技術を、創薬・細胞研究の現場へどう広げていけるのか。その一つの提案として、来場者の皆さまにご紹介します。
「INTERPHEX WEEK TOKYO 2026」は約950社（予定）の最新技術が一堂に会する、医薬・化粧品に関する国内最大級の研究・製造展です。会場では、CELL HANDLER2の製品・技術情報に加え、ヤマハ発動機ならではのラボオートメーションの考え方や、今後の研究現場における自動化の可能性についてご案内します。
本件に関するお問合わせ先
E-mail：ych@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
細胞ピッキング＆イメージングシステム CELL HANDLER
https://www.yamaha-motor.co.jp/hc/
スカラロボット YK510XE-10
https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/lineup/ykxg/yk-xe/