船の総合サイトFUNECO、乗船記録の投稿サービスをリリース　クルーズやフェリーの船旅、艦艇一般公開の乗艦、プレジャーボートの操舵も全てシェア可能に

船の総合サイト FUNECO自分自身の乗船ステータスをシェアできるサマリー画面も提供。



船の総合サイト FUNECO(https://funeco.jp/) （読み方:「フネコ」 所在地:東京都渋谷区 代表：松信 麟太郎）は、2026年5月7日(木)、サイトにおいて、乗船記録の投稿サービスの提供を開始しました。



クルーズレビューの投稿のほか、フェリーでの船旅、遊覧船の乗船、海上自衛隊や海上保安庁の艦艇・船舶の一般公開時の乗船、プレジャーボートの操舵の記録など、全ての「乗船体験」を記録・シェアすることができるプラットフォームです。

FUNECO 乗船記録の投稿サービスの概要

2026年5月7日(木)にリリースした乗船記録サービスは、サイトにアカウント登録後に利用できる機能です。ご自身が乗船・乗艦した船旅の旅行記を写真付きで記録・シェアすることができます。

投稿後の乗船記録の画面 イメージ

乗船港、下船港の登録のほか、クルーズ旅行向けに「経由港」の登録も可能です。また、乗船前の港の様子や船内の食事、船の窓やデッキから見えた景色の写真を登録でき、登録後の写真はスライドショー形式での閲覧にも対応しています。

停泊中の一般公開船の見学や、プレジャーボート操船の投稿もOK

投稿画面では、乗船種の選択が可能なほか、船名検索もできる。

乗船記録は、クルーズ旅行やフェリーでの船旅などの旅客営業船に限らず、海上自衛隊や海上保安庁など、各種船舶運航事業者・団体が実施する「体験航海」や「艦艇広報」、「一般公開」時の乗船や、マリーナから発着させたプレジャーボートの操船記録も投稿可能です。



本サービスでは、各乗船タイプに最適化された投稿画面を用意しているほか、「乗船者自身が操船者かどうか」を記録するステータスも保持しています。将来的には、プレジャーボートオーナーや小型船舶の船長が仲間にシェアできる航海日誌として利用できる機能も充実させる計画です。

船の総合サイト FUNECO とは

FUNECO サービス画面 イメージ

船の総合サイト FUNECOは、船舶や海事・港湾に関わるニュースなど、「船を楽しむ人」向けに情報を発信しているWebメディアです。主に提供しているサービスは以下のとおりです。



■船舶ニュースの配信

■クルーズ客船等の入港情報の配信

■船舶・艦艇の写真投稿機能

■乗船記録の投稿機能

このうち、写真や乗船記録の投稿機能は、アカウント登録をされた会員様向けの機能で、無料で利用することが可能です。会員登録も無料です。FUNECOに写真や乗船記録を投稿すると、撮影した船や乗船した船の隻数を自動集計し、ダッシュボード画面に表示。スマートホンなどでシェアすることが可能です。

【特色】FUNECO独自の船舶データベースを活用した集計機能

FUNECOでは、ニュースやご投稿いただく写真・乗船記録を紐づけるべく、船舶1隻1隻や、全国の港湾の入港情報などをデータベース化。船舶は約1,100隻以上、入港情報は約1万件以上を独自のデータベースに蓄積しています。



ご投稿いただいた船の写真や乗船記録は、これらのデータベースと連動し、例えば「どの船に何回乗船したか」といった情報や、「◯◯フェリーの写真は何隻撮影済みか?」といった情報を自動集計、会員様別のサマリー画面に表示します。



このサマリー画面では、PCでの表示はもちろんのこと、スマホでの表示に最適化した設計をしており、仲間どうしで画面を見せ合うことも想定したUIとなっています。





船舶ニュースではSNSでも情報を配信しており、X.com (旧Twitter)の公式アカウント「@funecoJp(https://x.com/funecoJp)」は、2.1万人の方にフォローいただいております。

■ 船の総合サイト FUNECO 概要

サービス名：船の総合サイト FUNECO

サイトURL：https://funeco.jp/

サイト開設：2018年6月 (事業開設:2025年8月)

運営者：松信 麟太郎 (個人事業)

■本件に関するお問い合わせはこちら

船の総合サイト FUNECO 広報担当

Email：pr@funeco.jp