アイード×築山塾、学習塾向け「英検(R)パーフェクト対策講座」を提供開始

アイード株式会社

アイード株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐々木宏陸、以下「アイード」）は、築山塾（本社：福岡県北九州市、代表：築山 剛士）が運営するオンライン英会話サービス「E-SQUARE ONLINE（イースクエアオンライン）」との連携による、学習塾向け実用英語技能検定（英検(R)）総合対策サービス「英検(R)パーフェクト対策講座」の展開を開始いたしました。本講座は、一次試験（リーディング・リスニング・ライティングテスト）対策と二次試験（スピーキングテスト）対策を一体的に提供するもので、英検(R)講座を開設していない学習塾でも、教室スタッフの手間をかけずに英検(R)対策講座を導入できることが最大の特長です。

■ 背景と課題

英検(R)は学習塾における主要なニーズのひとつですが、特に二次試験（スピーキングテスト）については、対応できる指導経験を持つ講師の確保が難しく、授業時間の確保も容易ではないため、英検(R)講座の開設を見送っている学習塾は少なくありません。一次試験のリーディング・リスニング・ライティングテストについても、英語指導に特化したリソースを持たない塾では、体系的な対策を提供することが困難な状況が続いています。

■ 「英検(R)パーフェクト対策講座」概要

本講座は、オンライン英会話「イースクエアオンライン」による一次試験対策と、AIアプリ「英スピ」による二次試験（スピーキングテスト）対策を組み合わせたパッケージです。

■ 学習塾が得られるメリット

- 講座名：英検(R)パーフェクト対策講座- 対象級：3級・準2級・2級- 一次試験対策：イースクエアオンライン（文法・読解・作文・リスニング）- 二次試験対策：英スピ（AIによる模擬テストやトレーニング・自動採点・即時フィードバック）- 提供開始：2026年4月- 対象：全国の学習塾- 一次試験・二次試験の対策を一本化

英検(R)対策に必要な主要領域を単一講座でカバーできます

- 教室スタッフのリソースゼロで導入可能

授業準備・面接指導が不要。塾側の手間をかけずに英検(R)講座を開設できます

- 英検(R)講座がない塾でも即日スタート

英検(R)指導実績や講座がなくても、すぐに専用講座を生徒へ提供できます

- 生徒の自学習を促進

二次試験対策は英スピのAI自動採点で、いつでもどこでも練習可能。講師の時間を奪いません。

■ アイードよりコメント

この度、築山塾様が展開されるイースクエアオンラインのオンライン講師による一次試験対策レッスンと組み合わせたサービス提供が実現したことで、英検(R)対策における一次・二次試験の両面から学習塾様を支援できる体制が整いました。多くの学習塾様から厚い信頼をされ導入も拡大し続けているイースクエアオンラインと連携できることを大変光栄に思うとともに、自信を持って学習塾の皆様にお届けできるサービスとなったと確信しております。

今後は築山塾様と力を合わせ、学習塾様に寄り添いながら、英検(R)対策における様々な課題の解決に誠心誠意取り組んでまいります。（アイード代表 佐々木 トーマス 宏陸）

■ 築山塾よりコメント

普段生徒たちがイースクエアオンラインで練習した成果を、面接試験より前に、普段の学習時から確認できる英スピと連携することでより高い学習成果の実現を支援します。特にニ次面接試験に関してはイースクエアオンラインの講師によるリアルタイムフィードバックだけでなく、英スピによる成果の確認ができるようになり、また細かい練習ができるようになりました。英検(R)一次試験対策、二次面接対策ともに先生方の手をわずらわせずに受講できます。人手不足解消にもお役に立てると思います。（築山塾代表 築山 剛士）

■ EDIX東京 2026 出展情報

アイードは2026年のEDIX東京に初出展いたします。ブースでは実際にアプリをお試しいただけるデモ体験を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。

- 展示会名：EDIX東京 2026（第17回 教育総合展）- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金）- 会場：東京ビッグサイト- コマ番号：3-35

※当日は、英スピの他、AI英会話アプリ「AIed English」、ESAT-J対策教材「STE」などのデモをご体験いただけます。

■ 導入・お問い合わせ

本講座の導入に関するお問い合わせは、株式会社 育伸社までご連絡ください。

■ 英スピ(R)とは

- 担当：株式会社育伸社 各営業所- URL： https://www.ikushin.co.jp/contact/ （株式会社育伸社営業所一覧）

英スピは、学習塾における英検(R)二次試験（スピーキングテスト）対策の課題を解決するために開発されたAI学習サービスです。「十分な指導時間を確保しづらい」「生徒が一人で発話練習を進めにくい」といった現場の課題に対応し、二次試験対策を効率的かつ継続的に行える学習環境を提供します。

AIによるスピーキング評価とフィードバック

生徒の発話を採点・評価し、発音や表現、内容面などの観点からフィードバックを即時に提示します。日々のトレーニングの中で自分の発話を客観的に振り返ることができ、講師の負担を抑えながら学習の質を高めることを目指します。

学習状況の可視化と指導のしやすさ

生徒の練習履歴や進捗は自動で保存され、講師は一覧で確認できます。学習状況を把握しやすく、声かけや指導内容の判断を行いやすい設計としています。

■イースクエアオンラインとは

イースクエアオンラインの概要

学習塾とフィリピンとをオンライン（専用画面）で繋ぎ、質の高いマンツーマンのオンラインレッスン（英会話）をご提供いたします。日本の学習塾向け専用にトレーニングされた講師が、フィリピンのオフィスよりレッスンを行います。

これまで課題だった「聞く・話す」を塾の強みに変換する教材です

イースクエアオンラインのオンライン英語レッスンは、これまで存在したオンライン英会話サービスとはまったく異なる、学習塾専用に研究・開発された学習システムです。日本の小学生・中学生 が学習することを前提に開発されたレッスンのため、貴塾の現在の英語の授業と組み合わせることで、『読む・書く・聞く、話す』の4技能対策を構築することができます。これからますますリスニング・スピーキングの重要性が高まってきます。大幅なコストや手間をかけることなく４技能対策に完全対応のカリキュラムを作ることができます。

◯英検(R)対策コース

小・中学生5級から準1級まで対応。一次試験対策だけでなく二次試験（スピーキングテスト）対策も本番に即した形式で練習可能です。

◯教科書準拠コース

オンライン英会話教材として日本で初めて「教科書準拠」の許諾を受けたテキストです。中学校採択教科書すべてに対応しております。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標または商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※「英スピ」に含まれるAI採点やアドバイスは、公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修・指導も受けておらず、品質について同協会から認められたものでは一切ありません。

■企業情報

【アイード株式会社】

・代表者：代表取締役社長 佐々木 トーマス 宏陸

・本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-15-6 名鉄不動産竹橋ビル5階

・事業内容：英語スピーキング評価AI「CHIVOX(R)︎」を活用したビジネスデベロップメント、英語スピーキングテストの開発及び提供、ESAT-Jや英語民間試験対策アプリの提供等

・URL：https://aied.jp/

※HOUSEI株式会社（東証グロース）のグループ

【築山塾】

・代表者：代表取締役 築山 剛士

・本社所在地：福岡県北九州市小倉北区原町2-6-18

・事業内容：学習塾、予備校、オンライン英会話

・URL：https://e-tsukiyama.com

【本件に関するお問い合わせ先】

アイード株式会社 担当：與那嶺

Email：eisp.support@aied.jp